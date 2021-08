Chi paga il conto in 4 Ristoranti, noto programma televisivo a tema culinario di Alessandro Borghese? Svelata la verità.

In onda in prima serata su Sky Uno dal 2015 (e anche successivamente poi replicato in chiaro, attualmente su TV8) il programma del noto chef Alessandro Borghese ha riscosso grandissimo successo sul pubblico.

Basato sul format tedesco Mein Lokal, Dein Lokal, il programma vede partecipare ad ogni puntata quattro ristoratori coi loro rispettivi locali, accumunati da una caratteristica comune, dal tipo di cucina ad esempio o alla location. A decretare il vincitore sia i voti dei ristoratori stessi che, soprattutto, quello di Alessandro.

Molti telespettatori però da sempre, vedendo i vari episodi, si chiedono: ma chi è che paga il conto? Ecco svelato il mistero.

4 Ristoranti, chi paga il conto nel programma di Alessandro Borghese?

Arrivato alla settima edizione, il programma ha ancora grande appeal sul pubblico, che ha nel corso dei vari anni fatto diverse congetture su chi fosse davvero a pagare il conto.

C’è chi pensa che a saldare tutto sia uno sponsor oppure la produzione stessa, mentre altri addirittura che a pagare fosse il presentatore Alessandro Borghese (idea sicuramente azzardata).

Leggi anche –> Checco Zalone: ecco chi è la moglie, apparsa in molti suoi film

Ebbene, nessuna delle ipotesi fino ad ora menzionate è corretta, e la verità è molto più semplice di quanto ci si potrebbe aspettare. A pagare infatti sono gli stessi ristoratori che prendono parte alla competizione; a rivelarlo Ruggero Mignini, titolare della Croisette di San Benedetto del Tronto e partecipante alla seconda stagione del programma.

Leggi anche –> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro cicogna in arrivo: la bomba gossip

La spesa dei vari concorrenti è in ogni caso “dolce”, considerato sia il premio in denaro messo in palio sia la pubblicità che si ottiene partecipando ad un programma così popolare. Certo, qualora i giudizi fossero negativi, allora potrebbe esserci davvero una perdita…ma i ristoratori che partecipano, questo, non vogliono prenderlo nemmeno in considerazione; e di sicuro si godono dei grandi pasti!