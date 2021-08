La nota serie turca Love is in the air, ci riserverà moltissime sorprese nelle prossima puntate. Ecco alcune anticipazioni.

La nota serie turca Love is in the air va in onda su Canale 5 dal 31 maggio 2021. Sono molti i telespettatori italiani che si sono appassionati alla soap che tratta le complicate vicende d’amore di Eda e Serkan.

Recentemente, sono uscite le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Italia dal 30 agosto al 3 settembre, gli episodi saranno ricchi di colpi di scena e, in particolare, un nuovo arrivo sconvolgerà il corso degli eventi.

Scopriamo insieme cosa succederà.

Anticipazioni turche Love is in the air

Eda e Serkan ormai si sono separati definitivamente e questo permette alla storica rivale Selin di sperare nuovamente nel lieto fine con il suo innamorato. Tuttavia, i piani di riconquista di Selin andranno in fumo a causa di Efe, la quale ricatta la Atakan in cambio nel 5% delle quote di Alpetkin. Selin è quindi costretta a dare le dimissioni, di conseguenza Serkan dovrà, in qualche modo, coprire il posto vacante lasciato dalla ex fidanzata.

Selin decide di lasciare la Turchia e trasferirsi momentaneamente in Danimarca e consiglia a Bolat di assumere al suo posto Balca Kocak, il cui arrivo sconvolgerà ulteriormente il corso degli eventi.

Arriva quindi una ‘nuova Selin‘ nella vita di Serkan, il quale decide di ‘servirsi’ della new entry per cercare di risvegliare i sentimenti di Eda, portandola a compiere scenate di gelosia. Quello che però Bolat non sa, è che la Atakan sta complottando con la Kocak per tenerlo sotto controllo durante la sua permanenza in Danimarca.

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Selin riuscirà a separare Eda e Serkan per sempre? Staremo a vedere.