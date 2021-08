Clizia Incorvaia è stata sposata con Francesco Sarcina, ma i motivi della rottura non sono mai stati chiari; ora parla il cantante.

La storia d’amore fra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è stata intensa, ma una volta finita ha fatto parecchio discutere. Il cantante de Le Vibrazioni ha accusato l’ex-moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, mentre l’Incorvaia ha semplicemente detto di averlo lasciato perché non lo amava più.

I motivi della rottura sono sempre stati misteriosi e, mentre Sarcina continua con la sua carriera musicale, l’Incorvaia sta ora formando una nuova famiglia con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro di cui si è innamorata al ckl. In una nuova intervista però, Sarcina prova a fare chiarezza.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, i motivi dietro alla rottura: parla il cantante

I due si sono sposati nel 2015 e dalla loro unione è nata la piccola Nina; all’improvviso però, è arrivata la rottura che ha fatto tanto discutere nel mondo dello spettacolo.

In un’intervista a Rai Radio 2, Sarcina ha provato a spiegare i motivi dietro alla fine della storia, che sembrino riguardare una prospettiva sulla vita differente. “Vivevo una vita dove tutto era basato sui like, oggi gli scheletri non sono più dentro l’armadio, ma nello smartphone” ha spiegato il cantante.

Probabilmente quindi, Francesco si sentiva “intrappolato” in uno stile di vita troppo attento all'”apparire”; dall’altro lato, fanno riflette anche le parole sugli smartphone, che potrebbero nascondere la confessione della scoperta di un tradimento.

Ciò che da tempo è ormai ben noto a tutti però è come l’Incorvaia si sia ormai rifatta una vita insieme a Paolo Ciavarro; i due, dopo il reality, non solo stanno convivendo a Roma, ma abbracceranno presto un figlio. Clizia è infatti incinta e darà presto alla luce un altro figlio, questa volta non di Sarcina.