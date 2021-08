Le strade di Rudy Zerbi e Amici potrebbero separarsi. Ci sono già alcuni indizi e le sue parole fanno preoccupare i fan

Amici e Rudy Zerbi, un amore che sta per finire? Aumentano le indiscrezioni che vorrebbero l’opinionista e conduttore radiofonico lombardo lontano dalla trasmissione trasmessa su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. In particolare, alcune sue parole hanno fatto preoccupare i fan.

Secondo numerose indiscrezioni, infatti, Rudy Zerbi sarebbe pronto a lasciare il programma, mentre si moltiplicano i dubbi per una sua futura partecipazione. Non solo, a quanto pare Zerbi non sarebbe l’unico insegnante della scuola a lasciare la trasmissione.

Rudy Zerbi lascia Amici? Ecco le sue parole

Probabilmente, il successo raggiunto da Rudy Zerbi è legato proprio ai talent show della Mediaset. Il critico musicale, classe 1969 e nato a Lodi, inizia la sua carriera con la passione per la musica. Inizia come Dj per poi diventare un produttore discografico, oltre a realizzare diverse esperienze radiofoniche, fino poi a raggiungere il successo grazie ai talent show.

Zerby, infatti, acquisisce grande notorietà a livello nazionale grazie alla sua partecipazione in programmi e talent show quali Italia’s Got Talent, dove rivestiva il ruolo di giudice (tra l’altro molto severo) e nel programma “Amici di Maria De Filippi” dove riveste (ancora per poco?) il ruolo di insegnante di canto.

Sì, perché la partecipazione di Rudy Zerbi alla prossima edizione di “Amici” non è mai stata così tanto in dubbio come oggi. Secondo diverse voci, infatti, sembra che ci sia una concreta possibilità che Rudy Zerbi possa lasciare il programma di Canale 5.

Ad alimentare i timori dei fan del programma sono state proprio le parole dell’insegnante lombardo. Zerbi ha affermato infatti di non essere stato ancora confermato tra gli insegnanti per la prossima stagione. Il motivo potrebbe essere quindi un futuro addio al programma?

Ma non è tutto. Secondo molte voci, anche la cattedra di “Arisa” potrebbe essere sostituita con un’altra/o insegnante. La cantante, infatti, pare avere moltissimi impegni che potrebbero ostacolare la partecipazione alla prossima edizione di Amici.