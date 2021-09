Don Matteo, protagonista scopre in modo insolito di non essere stata confermata: la sua reazione

La notizia ha sconvolto i fan della serie: una nota protagonista non è stata confermata per le prossime stagioni. Scopriamo insieme chi è.

E’ ufficiale: presto inizieranno le riprese di Don Matteo, la serie con protagonista Terence Hill che da anni appassiona milioni di italiani. Numerose modifiche sono state apportate alla sceneggiatura che, quest’anno, sarà caratterizzata da moltissime novità. E’ stata l’ex presidente Rai Eleonora Andreatta a confermare l’uscita della serie e, come prova della notizia, anche uno degli attori protagonisti – Maurizio Lastrico – ha confermato sui suoi social l’inizio delle riprese.

Sicuramente le novità saranno notevolmente interessanti e coinvolgenti, ma una notizia che gira da qualche giorno ha letteralmente sconvolto i fan di Don Matteo.

Don Matteo dice ‘addio’ ad una delle protagoniste

E’ proprio vero, non è assolutamente una fake news: Don Matteo dice per sempre ‘addio’ alla bellissima Sindaca di Gubbio, Laura Respighi. La comunicazione è arrivata direttamente dall’attrice Milena Miconi, la quale si dice amareggiata per come sia finita la sua esperienza nella nota serie tv italiana.

Pare che la scelta di eliminare il suo personaggio non solo sia risultata inspiegabile all’attrice stessa, ma sembra che la produzione non le abbia neanche comunicato la decisione per tempo. Milena, leggendo la sceneggiatura, ha scoperto all’improvviso di essere stata tagliata nelle puntate nella nuova stagione.

L’interprete della Sindaca Laura, ha così espresso sui suoi profili social tutto il suo rammarico: “L’episodio del matrimonio fece il botto, ma a quanto pare poco conta” – ha affermato delusa l’attrice – “Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scelte ‘strane’ e certo non sarà l’ultima. Di sicuro, io guarderò altro”.

Dalle parole della Miconi possiamo intuire che l’addio definitivo non sia stato gestito nel migliore dei modi dalla produzione della serie e, tra l’altro, gli stessi fan non hanno preso per niente bene la drastica decisione degli sceneggiatori: “Vergognoso, fanno sparire i migliori che hanno dato lustro a questa bellissima serie tv” – sono state le parole di uno dei followers dell’attrice.