Terence Hill, si sa, è un’ icona per il panorama del cinema italiano, ma anche nella vita privata dimostra di avere molto successo.

Terence Hill, che all’ anagrafe figura come Mario Girotti, è entrato nel cuore degli italiani grazie soprattutto ai film girati a fianco di un altro gigante dello schermo (in tutti i sensi) Bud Spencer, ma oggi siamo abituati a vederlo anche nei panni del famoso sacerdote della serie tv “Don Matteo“.

Girotti nasce a Venezia da padre italiano e madre tedesca e già giovanissimo viene notato per i suoi occhi estremamente profondi; infatti, durante una gara di nuoto a soli 11 anni, cattura l’ attenzione del regista Dino Risi che lo segnala al film Vacanze da Gangster.

Da quel momento decolla la sua carriera ma sarà solo l’ incontro con Bad Spencer che gli darà la celebre fama e lo farà conoscere al piccolo e medio schermo. Tale incontro, è avvenuto in Spagna durante le riprese del film Dio perdona…io no!

La coppia di attori riscosse così tanto successo che partì una collaborazione durata 20 anni e più che diede alla luce successi intramontabili come Lo chiamavano Trinità del 1970 e l’ esilarante Altrimenti ci arrabbiamo! l’ Ultimo film insieme fu Botte di Natale nel 1994.

Dopo la collaborazione con Bud Spencer, Terence decide di mettersi in gioco con la serie tv Don Matteo, in cui figura nel ruolo di un parroco, Don Matteo Bondini, come protagonista. In questa serie il sacerdote collabora a risolvere casi polizieschi della comunità a cui è preposto.

La serie ha avuto estremamente successo tanto che è arrivata alla 12esima edizione. Ma anche nella vita privata Terence ha avuto molta fortuna.

Ecco chi è la donna che è al suo fianco da 50 anni

Il set Dio perdona…io no è stato centrale nella via di Terence: dopo aver incontrato il partner di lavoro Bud Spencer, ha incontrato l’ amore della sua vita, Lori Zwicklbauer, americana ma di origini tedesche come la madre.

é una delle coppie che emozionano di più anche se sono molto riservati: entrambi all’ epoca si presentavano perfetti: biondissimi e longilinei, con una carriera in decollo.

I due si sono incontrati sul set nel 1967, quando lei aveva 28 anni e da li non si sono più lasciati decidendo di trasferirsi in Italia e di mettere su famiglia. Oggi la coppia rappresenta una rarità nel mondo dello spettacolo.

Nessuna spettacolarizzazione sotto i riflettori della loro relazione, ma soprattutto dal loro incontro non si sono mai più separati e oggi vantano un amore che dura più di 50 anni, il che vale doppio se consideriamo le insidie che pervadono il mondo del cinema.

La coppia ha dovuto anche affrontare una tragedia, ovvero la morte di un figlio, deceduto in seguito ad un incidente stradale quando aveva solo 16 anni, dolore che è stato superato assieme non senza difficoltà.

