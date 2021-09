Prima della bellissima Giovanna Civitillo, nel cuore di Amadeus c’era un’altra donna. Scopriamo insieme di è la prima moglie del conduttore.

Amadeus rappresenta uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano. E’ al timone de’ I soliti ignoti fin dal giorno in cui il programma fece il suo debutto e, quest’anno, si sta preparando alla sua terza edizione del Festival di Sanremo. Il successo del magico duo Fiorello – Amadeus ha fatto sognare moltissimi telespettatori italiani e per questo, i due conduttori sono stati premiati con la loro ennesima convocazione al Teatro dell’Ariston.

Oltre ad ottenere un grande successo dal punto di vista lavorativo, oggi Amadeus è anche felicemente sposato con la showgirl Giovanna Civitillo, con il quale il conduttore ha un figlio.

Tuttavia, prima dell’arrivo della soubrette napoletana, il cuore del noto conduttore apparteneva ad un’altra donna. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi c’era prima di Giovanna Civitillo?

E’ proprio così: la bellissima showgirl napoletana non è la prima moglie di Amadeus, bensì la seconda. Prima c’era Marisa Di Martino, con cui il conduttore è rimasto sposato dal 1993 al 2007.

La prima moglie di Amadeus non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo, tanto che le informazioni su di lei sono davvero pochissime. E’ impossibile trovare un’immagine che la ritragga, tutto ciò che sappiamo è che il conduttore fosse davvero molto innamorato di lei. I primi anni di matrimonio, sembra che furono bellissimi, tanto che nel 1997, dal loro amore, nacque la prima figlia di Amadeus, Alice Sebastiani.

La coppia iniziò ad entrare in crisi all’inizio del 2000, anno in cui i due cominciarono ad allontanarsi progressivamente senza margine di ritorno. Dal giorno della loro separazione, di Marisa di Martino non si seppe più niente: la donna non ha profili social, non si è più mostrata in pubblico, sul profilo Instagram della figlia non è presente nessuna foto in compagnia della madre. Marisa pare sia letteralmente scomparsa da ogni radar.

Insomma, dopo la fine del suo matrimonio con Amadeus, pare che la Di Martino abbia deciso di dire per sempre addio allo stile di vita del marito. E’ tornata alla sua vita normale e ci ha tenuto ad essere una comune donna sconosciuta al mondo dei gossip, stando molto attenta a tutelare la sua privacy.