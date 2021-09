Brutta disavventura per Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta si è ritrovata nei guai ed è stata costretta a compiere un gesto drastico. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore Natalia Paragoni ha dato ai suoi fan una spiacevole notizia, ebbene, la fidanzata di Andrea Zelletta è stata costretta a chiudere momentaneamente il suo profilo Instagram.

La giovane ragazza è molto seguita sui social, infatti il suo profilo conta ben 994 mila followers. Natalia oltre ad essere una bellissima ragazza è molto apprezzata dalle sue fan per via dei suoi tutorial sul makeup, motivo per cui è così seguita.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne qualche ora fa ha pubblicato una storia su Ig in cui ha spiegato le motivazioni di questo gesto drastico e a quanto sembra il suo profilo è già stato disattivato. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Natalia Paragoni costretta a lasciare Instagram

Brutta disavventura per Natalia Paragoni, la ragazza ha postato una storia sul suo profilo Ig facendo preoccupare moltissimo i suoi fan.

La ragazza, qualche ora fa, ha scritto “Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei follower. Temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno“.

Insomma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha notato dei strani movimenti sul suo profilo motivo per cui ha scelto di disattivarlo momentaneamente per non creare danni peggiori alla sua immagine.

In queste ore Natalia sta cercando di risolvere quanto prima il problema per cercare di ritornare a intrattenere i suoi followers. Anche se, c’è chi crede, che questa sia una mossa strategica e che in realtà la ragazza abbia messo in scena questo teatrino solo per ottenere più visibilità.

Per scoprire cosa succederà non ci resta che attenere altre news. Voi cosa ne pensate?