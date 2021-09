Il noto conduttore di Avanti un altro ha una bellissima figlia di 30 anni, avuta dal suo primo matrimonio. Vediamo insieme chi è.

Il noto e apprezzatissimo conduttore di Avanti un altro è felicemente sposato, da quasi vent’anni, con la futura opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli. La coppia ha dato alla luce ben tre figli – Silvia, Adele e Davide – e, ad oggi, si dice particolarmente affiatata e felice.

Un piccolo dettaglio però, che non tutti i fan del conduttore sanno, è che Bonolis si sia lasciato alle spalle un divorzio: il suo cuore prima apparteneva alla psicologa americana Diane Zoeller, con cui convolò a nozze nel 1983.

Tuttavia, la loro relazione durò solo cinque anni, complice sicuramente l’enorme oceano che li separava – per i rispettivi impegni lavorativi, i due si ritrovarono costretti a mantenere un matrimonio a distanza e, nonostante l’amore fosse estremamente profondo e forte, i due si resero conto di non poter andare avanti così.

Il divorzio arrivò nel 1988 e la dolorosa separazione coinvolse anche i due figli di Paolo e Diane: Martina e Stefano.

Martina, la figlia americana di Bonolis

Martina Bonolis è la secondogenita di Paolo Bonolis e Diane Zoeller – la coppia ha avuto precedentemente il figlio Stefano – ed è nata nel 1881. Ad oggi, la ragazza ha 39 anni e, nonostante la distanza, è profondamente legata al padre e ai suoi fratellastri. Recentemente infatti, Martina ha invitato tutta la seconda famiglia di Bonolis al suo matrimonio e le foto scattate in quell’occasione mostrano l’incredibile armonia che sono riusciti ad instaurare.

Martina e la madre sono due perfette gocce d’acqua, sia nel aspetto che nell’animo: la piccola Bonolis infatti, non solo ha deciso di seguire le orme di Diane diventando una bravissima psicologa, ma ha anche dimostrato di avere i suoi stessi gusti in fatto di uomini. Il marito della primogenita del conduttore è Tito Garza, un attore comico americano, incredibile non è vero?

Insomma, Paolo Bonolis può considerarsi orgoglioso della sua bellissima famiglia allargata. Tra l’altro, durante la pandemia, il conduttore è anche diventato nonno per la prima volta: Martina ha dato alla luce il piccolo Theodor, il quale, causa restrizioni, purtroppo non è ancora riuscito a conoscere nonno Paolo.