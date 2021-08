Prima di Sonia Bruganelli, l’attuale moglie di Paolo Bonolis, era un’altra la donna che occupava il cuore del conduttore.

Il noto conduttore Paolo Bonolis è sposato con la bellissima Sonia Bruganelli da quasi vent’anni. I due sono convolati a nozze nel 2002 ed hanno tre figli: Silvia, Adele e Davide. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, la coppia continua a sostenersi reciprocamente, sia nei momenti felici che in quelli più bui.

Negli ultimi mesi, è accaduto spesso che i due si siano ritrovati attaccati dalla gogna mediatica: ciò che aveva fatto più discutere era l’utilizzo di jet privati, servizio che aveva fatto indignare il web per l’ostentazione della ricchezza. In realtà, il motivo dell’utilizzo di mezzi privati non ha niente a che fare con il lusso sfrenato, riguarda piuttosto la figlia del conduttore, Silvia, la quale ha una malformazione che non le consente l’utilizzo adeguato dei muscoli e degli arti.

LEGGI ANCHE —> Paolo Bonolis, quanto guadagna il conduttore? Cifre e patrimonio

Nonostante le critiche che spesso vengono rivolte a Paolo e Sonia e, soprattutto, nonostante i continui pettegolezzi sulle loro presunte crisi coniugali, i due sono ancora oggi inseparabili e follemente innamorati.

Ma prima di Sonia, era un’altra la donna che godeva delle attenzioni di Bonolis: la sua prima moglie Diane Zoeller.

Diane Zoeller, la prima moglie di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Diane Zoeller si sposarono nel 1983, il conduttore conobbe la psicologa americana nei primi anni ’80 e si innamorò perdutamente di lei. Dal loro amore vennero alla luce i primi due figli di Bonolis: Stefano e Martina. La coppia era profondamente affiatata, tanto che il loro amore non finì per l’affievolirsi del sentimento, quanto per gli impegni di lavoro reciproci che li portarono ad allontanarsi.

LEGGI ANCHE —> Paolo Bonolis e Sonia sapete dove vivono? La casa è incantevole

Il loro matrimonio durò cinque anni e fu una vera e propria relazione a distanza. Alla fine però, i due compresero che era venuto il momento di prendere strade diverse e che non era più possibile portare avanti il rapporto con un oceano che li separava.

Dopo il matrimonio il conduttore tornò in Italia per condurre Bim Bum Bam, programma al quale deve il suo grande successo. Diane invece, proseguì il suo lavoro di terapeuta e conseguì la laurea presso la Fairfield University nel Connecticut. Per questo motivo, dopo cinque anni, i due decisero di separarsi definitivamente.

Diane non è più tornata in Italia e Bonolis ha dichiarato di sentire la nostalgia di quella che chiama ‘la famiglia americana’.