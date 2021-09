Il Grande Fratello Vip sta per fare il suo debutto. Mancherà però qualcuno all’appello: la nota attrice ha rifiutato la proposta di Signorini.

Il primo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip è previsto per lunedì 13 settembre su Canale 5. Quest’anno il cast sarà enorme, tanto che si pensa che l’edizione corrente sarà la più lunga nella storia del programma. Al timone della trasmissione targata Mediaset, ci sarà sempre il direttore di Chi – Alfonso Signorini – affiancato dalle nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Sono moltissimi i personaggi che sono stati selezionati per il noto reality show: tra le conferme possiamo citare Solei Sorge, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e tanti, tanti altri. Tuttavia, pochi giorni fa, un’indiscrezione confermerebbe che un ambito concorrete non ci abbia pensato due volte a rifiutare la proposta di Signorini. Si tratta della nota attrice Sandra Milo.

Sandra Milo snobba Signorini, non farà parte del cast del GFVip

La nota musa ispiratrice di Federico Fellini, ha deciso di non partecipare al programma che dal 2017 ci fa compagnia nei mesi autunnali. L’indiscrezione è stata confermata dalla stessa diretta interessata, la quale sarà impegnata presto in un nuovo importante progetto: “Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale” – ha dichiarato Sandra Milo amareggiata al settimanale Nuovo – “E’ una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre […] è tutto ancora top secret…non vedo l’ora!”.

Brutto colpo quindi per Alfonso Signorini, il quale si è lasciato sfuggire una delle poche che poteva realmente considerarsi ‘vip‘ nel noto programma. Il cast scelto dal giornalista infatti, non è stato particolarmente apprezzato dai fan sfegatati del programma, i quali non hanno compreso le scelte del noto conduttore. A fare scalpore sono state principalmente le conferme di personaggi come Sophie Codegoni e Soleil Sorge, di cui sono stati messi in dubbio la notorietà e il talento.

Che dire, le due influencer riusciranno a conquistare i telespettatori della famosa trasmissione? Staremo a vedere. Nel frattempo rimaniamo in attesa, il Grande Fratello Vip 6 sta arrivando.