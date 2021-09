Antonella Elia racconta la sua verita sul Grande Fratello Vip dopo mesi; la confessione della showgirl e attrice sul reality.

Il Grande Fratello continua ad appassionare milioni di telespettatori, anche a distanza di anni; in quest’ultimo periodo però, grande successo lo ha ottenuto la variante dedicata esclusivamente ai Vip.

Nel corso di cinque edizioni, tantissimi sono stati i “vipponi” (come li chiamerebbe Alfonso Signorini) che si sono messi in gioco nella casa di Cinecittà; tra questi, anche Antonella Elia, diventata poi dopo la sua partecipazione anche opinionista. Nella prossima sesta edizione però l’Elia non ci sarà, e ha avuto più di qualcosa da dire a riguardo.

Antonella Elia, la verità sul Grande Fratello Vip

Tra pochi giorni partirà la nuova edizione del GF Vip, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini ma che vedrà come opinioniste Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe, ex-gieffina.

In una recente intervista l’Elia ha parlato del suo rapporto col reality show Mediaset, nello specifico dell’episodio che ha vista coinvolta anche Samantha De Grenet, sul cui fisico la Elia ha fatto commenti poco carini.

A quanto dichiara però, Antonella non si pende di aver dato della “grassa” alla De Grenet, anche dopo aver scoperto che l’aumento di peso della showgirl era stato causato da un problema di salute. “Io me lo dico tutti i giorni che sono ingrassata” afferma l’Elia, dichiarando inoltre come determinate cose siano state dette “per farmi fuori dal Grande Fratello”.

Alla De Grenet ha anche detto di essere stata solamente la “regina del Gorgonzola” (in riferimento ad uno spot girato dalla showgirl) ma questo, spiega l’Elia, le è stato suggerito. “Doveva far ridere, ma ero arrabbiata. Mi è stato suggerito di dirglielo, ma non dirò da chi”. L’inizio del GF Vip 6 si avvicina e, come ogni anno, siamo pronti a vederne delle belle.