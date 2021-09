Alfonso Sgnorini curiosità: che laurea ha il conduttore del Grande Fratello

Vediamo insieme alcune informazioni particolari, che in pochissimi conoscono sulla laurea che ha Alfonso Signorini, il padrone di casa del GF.

A breve inizierà una nuova e si preannuncia lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, si parla infatti che dovrebbe durare fino alla primavera inoltrata.

Lui è il suo padrone di casa da ben 3 edizioni, stiamo parlando ovviamente di Alfonso Signorini.

In pochissimi sanno che ha un laurea, ma non crederete in cosa, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iniziamo con il dire che Alfonso Signorini come primo lavoro ha fatto l’insegnante, ma andiamo con ordine.

Alfonso Signorini: gli studi che non ti aspetti

Ha terminato il suo ciclo di studi per quanto riguarda le scuole superiori, prendendo il diploma al liceo classico.

Successivamente si è iscritto all’Univeristà ed ha preso la Laurea triennale in Lettere Classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ha deciso poi di continuare e prendere la Laurea Magistrale in Filologia Medievale, diventando poi professore di Italiano, Latino, Geografia Storia e Greco.

Ma dopo poco ha deciso di cambiare rotta e di concentrarsi solamente sul mondo dello spettacolo, diventando un giornalista e conduttore del piccolo schermo.

Ha iniziato collaborando in un primo momento con il giornale La Provincia di Como, e successivamente su Panorama, come esperto di gossip.

Avviene poi il passaggio al giornale Chi, dove affianca Silvana Giacomoni e poi Umberto Brindani e nel 2006 diventa il direttore della testata giornalistica.

Nel 2002 inizia a lavorare per la televisione, in primis com esperto di gossip, e poi piano piano diventa un’ospite fisso di alcuni programmi.

Diventa per la prima volta presentatore nel 2010 con il programma Kalispera! e nel 2011 con La notte degli chef.

Nel 2015 è opinionista del Grande Fratello nella seconda e terza edizione Vip, ma dalla quarta è il presentatore dello stesso programma, dove raccoglie un’incredibile successo da parte del pubblico a casa.

Come sappiamo a breve inizierà la nuova stagione del programma, e le opinioniste sono Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.