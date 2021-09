Roberto Benigni, com’è diventata la moglie Nicoletta Braschi [FOTO]

Tutti si ricorderanno la moglie di Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, recitare a fianco a lui nella pellicola da Oscar “La Vita è Bella”. Oggi l’attrice, nonostante mantenga il suo innato fascino, è molto cambiata: ecco come appare.

Alla moglie Nicoletta Braschi Roberto Benigni ha dedicato il suo commovente discorso, letto recentemente al pubblico quando l’attore e regista ha ricevuto il Leone D’Oro. Ma che fine ha fatto lei? Da qualche anno sembra sia sparita dal mondo dello spettacolo: ecco come è oggi la donna.

Quello tra Benigni e la moglie Nicoletta è un amore solido e duraturo, che va avanti ormai da oltre 25 anni, condividendo non solo la vita privata ma spesso anche il set cinematografico. Un esempio? Hanno recitato insieme in “La Vita è Bella“, film che ha vinto ben tre Oscar – come miglior film in lingua straniera, miglior attore (Roberto Benigni) e miglior colonna sonora originale (Nicola Piovani).

Nicoletta Braschi, chi è la moglie di Benigni

L’attrice, classe 1960, è nata a Cesena e già da giovane aveva le idee ben chiare su quale era la carriera che avrebbe voluto intraprendere: Nicoletta voleva fare l’attrice. Così, all’età di vent’anni, si è rimboccata le mani ed ha deciso di seguire il suo sogno. Trasferitasi a Roma per frequentare l’Accademia di Arte Drammatica, ha così iniziato a muovere i primi passi in teatro.

Nell 1983 Nicoletta ha incontrato Roberto, incontro che ha dato il via alla loro collaborazione professionale. E così è scattato l’amore: protagonisti entrambi di un film che si chiamava – ironia della sorte – ‘Tu mi Turbi‘, i due si sono innamorati. Un vero e proprio colpo di fulmine, come lo definiscono loro.

Il loro legame negli anni è cresciuto sempre di più nonostante gli 8 anni di differenza e così il 26 dicembre 1991 i due si sono sposati con una cerimonia segreta tenuta in un convento di monache a Cesena.

Nicoletta Braschi, come è oggi?

La sua è stata una carriera molto soddisfacente, costellata di grandi successi, tanti dei quali accanto al marito. Oltre al pluri premiato film ‘La Vita è Bella’, sono tante le pellicole in cui la Braschi è apparsa a fianco della sua dolce metà: ‘Il piccolo diavolo‘, ‘Johnny Stecchino‘, ‘Il mostro‘, ‘La vita è bella‘, ‘Pinocchio‘ e ‘La Tigre e la neve‘ sono solo alcuni esempi: tutti film che hanno lasciato il segno nella storia del cinema italiano.

Oggi, all’età di 61 anni, Nicoletta conduce una vita lontano da occhi indiscreti, molto riservata, come del resto è sempre stata. Certo, i segni del tempo non risparmiano nemmeno lei, ma continua a conservare quel fascino speciale.

Benigni ancora oggi, dopo tanti anni di matrimonio, è innamoratissimo e non perde occasione per omaggiarla pubblicamente. L’ultimo esempio è recentissimo: l’attore ha vinto il Leone D’Oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia e il suo discorso è stato strappalacrime. “Non posso dedicare il Leone alla carriera a Nicoletta: è suo. Io mi prendo la coda, le ali sono le tue, talento, mistero, fascino e femminilità. Emani luce, amore a prima vista, anzi eterna vista“.

