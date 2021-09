Maria De Filippi è nota per la sua grande bravura nel condurre, nonché nell’ideare programmi, ma il suo fisico non è da meno; il segreto.

Tra pochi giorni tornerà ancora una volta su Canale 5 con Uomini e Donne e poi, più avanti in inverno, con C’è posta per te, come ogni anno; Maria è da decenni ormai la regina incontrastata di Mediaset e i suoi show realizzano sempre ascolti da record.

Alla De Filippi, da sempre, vengono riconosciute qualità come la bravura nel condurre e la capacità di ideare programmi capace di far breccia sul pubblico; in questi anni però ha mostrato anche un fisico invidiabile. Qual è il suo segreto?

Maria De Filippi, il segreto dietro al suo fisico da urlo

Come tantissimi altri Vip Maria, durante le vacanze, viene spesso paparazzata in bikini; le varie foto mostrano sempre la De Filippi in perfetta forma, con un corpo allenato, tonico e asciutto anche a quasi 60 anni.

Oltre ad un’ovvia predisposizione genetica, qual è il segreto di Maria per essere ancora così in forma? Insieme a sport come nuoto, tennis e un’alimentazione sana, sembrerebbe essere un altro l’elemento vincente per Maria: il crossfit.

“Mi crea una vera e propria dipendenza, sto talmente bene quando lo faccio…” ha spiegato la De Filippi in un’intervista. Proprio per questo, durante le varie quarantene imposte dall’emergenza COVID-19, Maria ha sofferto doppiamente; tra le cose che più sono mancate alla conduttrice proprio la possibilità di fare liberamente sport.

Fortunatamente, la situazione nel nostro paese (e a livello mondiale) sembra stia migliorando, anche grazie alla massiccia campagna di vaccinazione; tra una ripresa in studio e l’altra, siamo sicuri che la De Filippi non si faccia mancare delle sane sessioni di crossfit, utili sia per il fisico che per scaricare lo stress.