Medici e pediatri premono affinché vengano vaccinati, al più presto, non solo i bambini ma anche le donne incinte e in allattamento.

Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 6053 unità. Da ieri 69 morti e 7774 guariti. Scendono ancora i casi attualmente positivi: 136.578, -1347 rispetto a ieri. I ricoverati sono 4231, -21 mentre in terapia intensiva 540 assistiti, -4 da ieri.

“Vaccinate le donne incinte”

Dopo i bambini sotto i 12 anni, che verranno vaccinati a partire da novembre, i medici ora insistono affinché venga somministrata la doppia dose anche ad un’altra categoria fino ad ora rimasta in disparte: le donne incinte e quelle che stanno allattando. L’appello arriva in maniera univoca da più voci: neonatologi, pediatri e ginecologi premono per accelerare la vaccinazione anti-Covid delle donne in gravidanza ed in allattamento. E se qualcuno avesse ancora riserve, gli esperti assicurano che i vaccini a mRNA – Pfizer e Moderna – sono assolutamente sicuri sia per le donne in gravidanza, sia per le donne che allattano. In alcuni centri di riferimento nel mondo – come a Parigi, in Israele, in Belgio, in Irlanda, negli USA – la vaccinazione in gravidanza è di routine: non esistono controindicazioni diverse dal resto della popolazione alla vaccinazione.

Infine, per liberare il campo da ogni dubbio o timore che possa passare per la testa a qualche giovane coppia, i medici hanno inoltre puntualizzato che il vaccino non influisce in alcun modo sulla fertilità della donna, né vi è alcun motivo per rimandare una gravidanza. Queste indicazioni sono fornite anche dall’ultima Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto e ribadite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in un documento del 25 giugno. A tal proposito il governatore della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, ha deciso di organizzare due Open Days specificamente dedicate alle future mamme o alle neo mamme in fase di allattamento giovedì 2 e venerdì 2 settembre potranno ricevere il vaccino anti Covid senza bisogno di prenotazione presso la Fabbrica del Vapore a Milano