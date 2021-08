Giulia De Lellis al matrimonio della sorella: ecco come si è presentata

Vediamo insieme che cosa ha deciso di indossare la nota influencer Giulia De Lellis, nel giorno del matrimonio della sorella.

Lei è davvero molto amata e conosciuta, stiamo parlando di una influencer ma anche di una brava presentatrice che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della televisione in questo nuovo ruolo.

Stiamo parlando ovviamente di Giulia De Lellis, vediamo insieme come ha deciso di partecipare al grande giorno della sorella, che si è sposata.

Come abbiamo avuto modo di vedere su Instagram, è stata direttamente Giulia a pubblicare varie immagini dell’incantevole matrimonio della sorella Veronica Fiumicini.

Ovviamente la sorella Giulia è stata super impegnata nell’organizzare un super evento ed è stata anche una delle sue protagoniste.

Giulia e l’abito per le nozze

La sera prima del grande evento ha anche realizzato un’incredibile party a bardo piscina, dove tutte indossavano un costume dello stesso colore, e la sposa ovviamente aveva quello bianco.

Come sempre, al fianco di Giulia in questa grande giornata c’era il suo Carlo Gussalli Beretta, e la coppia si è immortalata in momenti dolcissimi.

Ma iniziamo a vedere che tipo di vestito ha scelto Giulia per il matrimonio della sorella, una scelta un po’ particolare, forse.

Indossava, come le damigelle un bellissimo abito verde smeraldo con un’incredibile spacco sulla gamba ed una scollatura mozzafiato sul suo florido dècolletè completamente tempestato di pietre scintillanti.

L’evento era pieno di candele e tutto è stato creato per far si che ci fosse un’incredibile atmosfera romantica.

Non potevano mancare ovviamente, le due nipotine di Giulia, che hanno partecipato all’evento ed hanno anche ballato.

L’abito della sposa era davvero molto sobrio ed elegante, e la coppia ha detto di dopo ben 10 anni dal loro fidanzamento.

Si sono sposati in modo formale il 23 agosto ed il 28 hanno fatto la grande festa in compagnia di amici e parenti.

Giulia, nelle varie immagini che ha pubblicato, ha anche dichiarato che era emozionatissima e che ha scattato davvero poche fotografie perchè ha voluto godersi il momento.

Una piccola informazione, per il video è stato ingaggiato Giacomo Czerny l’ex tronista di Uomini e Donne, che sappiamo farà sicuramente un lavoro incredibile.

E voi cosa ne pensate della scelta dell’abito di Giulia De Lellis per il grande giorno della sorella? Vi sembra troppo eccessivo, oppure no?