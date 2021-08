Ballando con le Stelle, c’è la data di inizio: ecco quanto rivedremo Milly Carlucci

Vediamo insieme finalmente da quando avremmo modo di vedere la nuovissima edizione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci.

Il programma va in onda da moltissimi anni, e riesce sempre a far rimanere davanti al piccolo schermo milioni di italiani.

Stiamo parlando della notissima gara di ballo condotta da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle.

Il primo anno della sua messa in onda risale al lontano 2005 nel programma abbiamo sempre visto accanto alla padrona di casa Paolo Belli.

Ma dopo l’ultima edizione dello scorso anna vinta da Gilles Rocca, quando avremmo modo di vedere l’edizione 2021?

Ballando con le stelle: ecco la data d’inizio

Sembrerebbe che finalmente c’è una data d’inizio ufficiale, ma sappiamo anche qualche piccola anteprima.

Il programma dovrebbe iniziare in autunno, e quindi non manca tantissimo, per la precisione si parla del 16 di ottobre.

Ovviamente, non è una data fissata, perchè il palinsesto potrebbe sempre cambiare, ed il programma, come quasi tutti gli anni non andrà “contro” lo storico di canale 5 ovvero C’è posta per te, bensì con Tu si que vales.

Milly Carlucci, quindi si vedrà sempre contro Maria De Filippi ma in un’altra veste, ricordiamo che il programma vece la conduzione si Belen mentre nella giuria ci sono, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Si vocifera poi che anche la vincitrice di Amici, ovvero Giulia Stabile avrà un ruolo nel programma.

Ma torniamo al nostro Ballando con le stelle, dove tutti i suoi giudici sono stati confermati, ovvero Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, e Fabio Canino .

Per quanto riguarda Guillermo Mariotto, si era vociferato che tra i due non scorresse buon sangue al momento e di conseguenza ancora non si è certi della sua partecipazione in veste di giudice.

Passando poi per gli insegnanti di ballo, come sappiamo uno di quelli storici, ovvero Raimondo Todaro ha lasciato il programma, ma ha smentito di averlo fatto perchè ha firmato un contratto con il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici.

Ma oltre al ballerino, mancheranno anche due bravissime ballerine professioniste ovvero Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, perchè tutte e due sono in dolce attesa.

Milly quindi stà lavorando incessantemente per cercare di rimpiazzare ben 3 posti da maestro di ballo rimasti liberi in così poco tempo.

I vip invece che si scontreranno in questa gara di ballo, ancora non sono confermati, ma si vocifera da giorni su alcuni nomi, come Alessia Marcuzzi, e Marcel Jacobs.

Staremo a vedere nei prossimi giorni che cosa succederà e se effettivamente le voci ed i rumors erano fondati.