Giulia Salemi ieri e oggi, com’era e com’è l’ex del Grande Fratello: trasformata

La bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip da piccola era molto diversa e il suo aspetto non era quello di oggi. Ecco com’era e com’è Giulia Salemi

Ha conquistato i cuori di tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi, ex gieffina e oggi fidanzata con il bellissimo Pierpaolo Pretelli, ha messo in mostra tutta la sua rara bellezza, ma ha dichiarato che da piccola non era esattamente così. Ecco com’era e com’è oggi la bella Salemi.

Per molti sembrerebbe incredibile, ma è così: Giulia Salemi non aveva lo stesso aspetto qualche anno fa. Bellissima, elegante, espressiva, è questa Giulia Salemi oggi, una ragazza che tutti invidierebbero. Ma non è sempre stata così, ecco com’era.

Giulia Salemi, com’era e com’è l’ex gieffina

La bella e affascinante ragazza piacentina ha rapito i cuori di milioni di fan. La sua bellezza ha colpito tutti, e li suoi lineamenti particolari e marcati l’hanno resa una delle protagoniste più belle dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip.

La giovane ragazza di 28 anni, fidanzata e innamorata di Pierpaolo Pretelli, ha dichiarato che spesso da piccola non veniva presa in considerazione per via del suo aspetto fisico. La bella Salemi veniva esclusa dalle altre ragazze e dai giovani, mentre oggi può dirsi una delle ragazze più ricercate e invidiate.

Purtroppo, c’è ancora chi discrimina e fa distinzioni in base alle caratteristiche fisiche o a difetti del corpo. Deve essere successo proprio questo alla bella Salemi, che ha dichiarato il suo dolore. La modella ha detto di essere stata esclusa da piccola per via del suo aspetto, ma anche a causa del suo carattere “da maschiaccio”.

In un’intervista a Fanpage, l’ex gieffina ha dichiarato che da piccola indossava occhiali rotondi “alla Harry Potter”, aveva il monociglio e spesso si comportava con un atteggiamento da maschiaccio, portandola spesso ad essere esclusa dagli altri. Esclusioni che, ovviamente, hanno portato dispiacere alla bella 28enne.

Tuttava, oggi Giulia Salemi ha preso la sua rivincita ed è diventata simbolo di bellezza ed eleganza. Inoltre, può rappresentare anche un modello per tutte quelle bambine e bambini discriminati e bullizzati inutilmente per via del loro aspetto fisico, in modo che prendano coraggio e credano in un futuro migliore.