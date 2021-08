La trasgressiva cantante di origini albanesi che ha infuocato il panorama musicale italiani oggi sfiora la soglia dei 60 anni.

Anna Oxa, il cui vero nome all’ anagrafe è Anna Hoxha, è indubbiamente un personaggio unico nel suo genere all’ interno del contesto musicale italiano e non solo. Ha dovuto lottare per conquistarsi la fama.

Nasce a Bari da una famiglia composta dalla madre casalinga e dal padre, un profugo di origini albanese. Consapevole delle sue straordinarie abilità canore comincia a sfoggiare la sua voce esibendosi in alcuni pianibar.

Già a 15 anni incide il suo primo 45 giri, ma il vero debutto arriva nel 1978 quando riesce a coronare il sogno di partecipare al Festival di Sanremo, la kermesse più importante della canzone italiana che le darà la fama.

In questa occasione si era esibita con il brano “Un emozione da poco” scritto per lei da Ivano Fossati. La voce cristallina della cantante riesce a convincere la giuria che le attribuirà il secondo posto.

Ancora oggi, si può tranquillamente affermare che questo brano sia entrato nella storia della più importante musica italiana. Non ha, però, altrettanta fortuna nella vita privata con l’ amore.

Anna si è sposata per ben tre volte. Il primo matrimonio l’ ha avuto con il musicista Franco Ciani, il secondo con l’ imprenditore Behgjet Pacolli e il terzo con la sua, ormai ex, guardia del corpo Marco Sansonetti.

Ha poi avuto una relazione con Gianni Belleno, il batterista dei new trolls dalla quale sono nati due figli Francesca e Qazim.

Anna Oxa com’ è oggi e cosa fa

E’ da qualche tempo che la cantante ribelle, sempre sopra le righe, non si vede sullo schermo o non si sente per radio. Anna Oxa, infatti, ha deciso di lasciarsi alle spalle il mondo del palcoscenico.

Tale decisione è maturata dopo che ha realizzato di aver sacrificato troppo della propria vita privata per lo spettacolo e così ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla propria vita privata.

Oggi la cantante ha lasciato l’ Italia e ha deciso di vivere in Svizzera in una dimora immersa nella natura, a riprova che ciò che cerca, oggi, è soltanto la serenità.