Il bellissimo ballerino di “Ballando con le Stelle” ha conquistato i telespettatori. Ma avete mai visto suo fratello? Sembrano molto diversi

Il programma tv “Ballando con le Stelle” ha fatto conoscere meglio tanti vip e artisti, ma ha anche portato notorietà a grandissimi ballerini della scena italiana. Tra questi c’è sicuramente Raimondo Todaro. Avete mai visto suo fratello?

Il giovane ballerino ha colpito i fan per la sua incredibile bravura nel ballo e per il suo fascino. L’eleganza nella danza e il suo fisico scolpito hanno conquistato le fan del ballerino, che voglio sapere di più sulla sua vita privata. Ma conoscete suo fratello?

Raimondo Todaro, ecco chi è suo fratello

Raimondo Todaro è sicuramente uno dei ballerini più famosi e in vista del programma “Ballando con le Stelle”, trasmesso su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Bravissimo ballerino, è al centro della scena per via della sua relazione con la bella Elisa Isoardi, ex conduttrice di “La Prova del Cuoco”.

La vita privata del ballerino è quindi balzata al centro delle cronache, con approfondimenti, interviste e numerosi reportage fotografici. Ma non tutti sanno che Raimondo Todaro ha un fratello, i due sono molto legati. Ecco chi è suo fratello.

Il fratello di Raimondo Todaro è Salvatore Todaro, anche lui ballerino e appassionato di danza. Entrambi, infatti, hanno iniziato insieme la loro avventura nel mondo della danza e, sempre insieme, gestiscono una scuola di danza.

Raimondo e Salvatore, infatti, hanno deciso di aprire una scuola di danza nella provincia di Catania, a Misterbianco. La scuola si chiama “Sensei Sicilia”, ed è gestita principalmente dal fratello di Raimondo, Salvatore, per via degli impegni televisivi del fratello.

I due fisicamente sono abbastanza diversi, nonostante abbiano comunque lo stesso colore degli occhi. Salvatore, inoltre, è più timido e non ama i riflettori ma comunque ha un ottimo rapporto con suo fratello Raimondo.