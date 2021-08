La duchessa di Cambridge rilascia una rivelazione inaspettata e dichiara: “Stavo impazzendo”. Ecco cosa ha detto Kate Middleton

Sembra non esserci pace nella casa reale inglese. Dopo le tensioni con la giovane coppia formata dal principe Harry e Meghan Markle, anche Kate Middleton fa una rivelazione inaspettata e dice: “Stavo impazzendo”. Ecco cosa ha detto.

La bella moglie del principe William, duca di Cambridge, è sempre stata al centro dei riflettori dei media internazionali. Rispetto a Meghan, Kate è sempre stata icona di impeccabilità e rispetto dei protocolli reali, ma anche lei a volte deve andare in contro ad alcuni problemi.

Kate Middleton ecco la sua rivelazione

La duchessa di Cambridge è sempre stata il simbolo di una moglie reale perfetta. Sempre impeccabile durante gli eventi, usa parole giuste e misurate nelle interviste e non si sbilancia mai. Ma anche lei, ha ammesso in una recente intervista, è andata in contro ad alcune problematiche.

L’emergenza Coronavirus, infatti, è arrivata anche in UK e ha travolto e scombussolato le nostre abitudini di vita. Una delle misure di sicurezza sicuramente più di impatto è stata quella del distanziamento sociale, che ha portato con sé conseguenze di socialità non indifferenti.

Tra queste conseguenza sicuramente una delle più impattanti è quella della didattica a distanza. Misura che ha colpito anche la famiglia reale e i figli di Kate Middleton. La stessa duchessa ha rivelato, durante una video chiamata con altri genitori, un retroscena curioso.

La bella Kate ha rivelato: “Stavo impazzendo”, in riferimento alle difficoltà dei figli alle prese con la didattica a distanza. La duchessa ha rivelato di aver trovato nel marito un grande punto di riferimento in queste vicissitudini.

La coppia ha dovuto aiutare i figli con i compiti e le spiegazioni, inoltre, Kate Middleton ha dovuto anche prendere le forbici in mano per indossare i panni da parrucchiera. É stata lei, infatti, a tagliare i capelli dei propri figli che, a suo dire. “sono terrorizzati dai miei tagli”.