Tina Cipollari di nuovo single: scoppia l'ombra del tradimento

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella vita privata di Tina Cipollari, dove sembra si tornata single, dopo la lunga relazione.

Come sappiamo da qualche giorno sono riprese le registrazioni per quanto riguarda il nostro amato programma pomeridiano condotto in modo perfetto da Maria De Filippi.

Stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne, e lei è l’opinionista per eccellenza del programma ovvero Tina Cipollari.

Noi tutti sapevamo che la bellissima Tina era felicemente fidanzata con il suo compagno, Vincenzo Ferrara ormai da svariati anni.

Nei mesi precedenti sembrava anche che avesse preparato tutto per trasferirsi in modo definitivo e stabile da lui.

Tina e Vincenzo: fine di un’amore

Era già successo che la loro bellissima coppia passasse qualche momento difficile, ma questa volta non c’è nessuna comunicazione ufficiale di una possibile rottura tra i due.

Sembra, però, che la notizia del fatto che Tina sia di nuovo single, sia stata comunicata direttamente da lei, durante la registrazione delle prime puntate del programma, che si stanno svolgendo proprio in questi giorni.

La notizia incredibile è stata poi riportata da Amedeo Venza che ha dichiarato sul suo profilo social di Instagram:

“Salta il matrimonio di Tina. L’opinionista più tosta della tv torna single”

La coppia, infatti si sarebbe dovuta sposare a breve, tanto che durante l’estate si parlava di un matrimonio per il mese di settembre di quest’anno.

Tina e Vincenzo si erano incontrati alcuni anni addietro, quando nel programma c’era Giorgio Manetti che occupava tutta la scena con la sua relazione con Gemma.

Spesso Tina andava a Firenze, città anche di nascita di Giorgio, ed in molti aveva vociferato di una relazione, ma l’opinionista in realtà si recava a Ferrara.

Per quanto riguarda i motivi che ci sono dietro alla loro separazione, se verrà confermata, si vocifera che l’uomo non è stato fedele nei confronti della sua dama, ed al momento frequenti già un’altra persona.

Come dicevamo anche in precedenza, per il momento sono solamente rumors, staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime ore.