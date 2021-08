Lorella Cuccarini, avete mai visto le sue due figlie? Chi sono e cosa fanno

Lei è una ballerina e showgirl del mondo dello spettacolo conosciuta da molti anni, stiamo parlando di Lorella Cuccarini, ma ecco le figlie.

Come sappiamo nella scorsa edizione del programma di Amici è stata una delle insegnanti, ed ha incantato tutto il pubblico per il suo carattere sempre gentile e cortese, ma in qualche momento, quando serviva di polso.

Stiamo parlando ovviamente della super amata e seguita da moltissimi anni, Lorella Cuccarini, che come sappiamo è anche mamma.

Non tutti sanno infatti che Lorella è mamma di ben 4 figli, nati dalla sua relazione di lunghissima data con il marito Silvio Testi, noto produttore televisivo e musicale.

Lorella Cuccarini: ecco le sue bellissime figlie

Ci sono due maschi, ovvero Giovanni e Giorgio e poi due femmine, Sara e Chiara, la sorella più grande è Sara che è nata il 4 agosto del 1994 ed ha 27 anni.

La ragazza non ha assolutamente deciso di seguire le orme della nota madre ed ha deciso di dedicarsi ad altro.

Ha infatti preso nel 2016 la Laurea in Management e lavora a Milano nel campo dell’immobiliare, ma soprattutto ha un bellissimo rapporto con la mamma e con i suoi fratelli, anche se è davvero molto riservata.

In una intervista aveva dichiarato che sentiva il fatto di essere la sorella maggiore e che mamma Lorella si fidava molto di lei.

Chiara invece, insieme a Giorgio è la sorella più piccola, ed è nata il 2 maggio del 2000 insieme al gemello, ed oggi hanno 21 anni.

Ovviamente il legame che c’è tra i due fratelli è davvero molto forte, e sappiamo che la ragazza ha una passione incredibile per il mondo dello sport, ed in particola modo per il calcio.

Per chi non lo sapesse indossa la maglia della Roma, per quanto riguarda la squadra femminile di calcio, da ben 8 anni.

Ovviamente anche lei è molto legata alla sua famiglia, e spesso pubblica immagini sul suo profilo social di Instagram.