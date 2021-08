Roberta, Joele e Matteo: chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Uomini e Donne è prontissimo a ripartire ed è quindi il momento di scoprire chi sono i nuovi tronisti Roberta, Joele e Matteo.

Manca veramente pochissimo al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che da anni intrattiene milioni di telespettatori in tutta Italia.

Come ogni anno, anche questa edizione presenterà una serie di tronisti, corteggiati da dame e cavalieri che si recheranno in studio proprio per fare la loro conoscenza. Tra volti nuovi e ritorni, Chi sono i nuovi protagonisti del trono classico? Conosciamo Roberta, Joele e Matteo.

Uomini e Donne, i nuovi tronisti Roberta, Joele e Matteo

Gli episodi della nuova edizione andranno in onda a partire dal 13 settembre e, se già in parte conosciamo Andrea Nicole (la nuova tronista nata uomo e che ha seguito il percorso che l’ha fatta diventare donna) lo stesso non si può dire degli altri.

Partendo da Roberta, è una ragazza romana di 21 anni che purtroppo ha dovuto affrontare una situazione difficile; come da lei confessato, suo padre è morto quando aveva solo 14 anni e la grande sofferenza l’ha portata a chiudersi. Si definisce schietta, sincera e limpida e non teme il giudizio degli altri.

Anche Matteo, 24 anni, viene da Roma e, come da lui confessato, proviene da una famiglia numerosa che molto spesso ha dovuto affrontare difficoltà economiche. Prima di un brutto infortunio ha giocato in una squadra di Calcio spagnola e ora, definendosi una “testa calda” cerca l’amore in studio.

Infine troviamo Joele, 26enne che abita in provincia di Venezia; si dice un grande appassionato di sport, come ad esempio il Basket e il Calcio, che pratica sin da quanto era piccolo. Joele lavora in un concessionario d’auto e ora è pronto ad iniziare questa nuova avventura al dating show di Maria De Filippi.