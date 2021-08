Incontro speciale per Madonna e Albano, due cantanti diversi ma allo stesso tempo famosi in tutto il mondo; la strana coppia.

Stili e carriere completamente diverse, ma sia Madonna che Albano sono amatissimi da fan di tutto il mondo; la Ciccone è la regina indiscussa del Pop, mentre il cantante di Cellino San Marco è uno dei volti principali della musica leggera italiana dello scorso secolo.

I due hanno avuto modo di interagire questa estate, in un modo del tutto sorprendente e che nessuno si sarebbe mai aspettato; i dettagli dell’incontro avvenuto proprio nel nostro paese.

Madonna e Albano, la strana coppia che ha fatto scintille in questa estate

Come tantissimi altri Vip americani, anche Madonna ha scelto ancora una volta di passare alcuni momenti della sua estate nel nostro paese; la Ciccone, come sappiamo, è di origine italiana, nello specifico abruzzese.

Per l’estate però, Madonna non è andata nella sua terra d’origine, bensì nel Sud Italia, in Puglia, per un evento imperdibile; per festeggiare il suo 63esimo compleanno, la popstar ha organizzato un party da sogno.

All’evento non poteva di certo mancare una vera e propria istituzione della regione del nostro paese: Albano. Il cantante ha presenziato all’evento insieme a Loredana Lecciso ed ha lasciato il segno come è solito fare; dopo l’elegante cena, grande spazio per la musica col cantante italiano che si è esibito cantando Felicità esclusivamente per la popstar.

Tra gli altri ospiti della festa anche Daniele Sibilli, un ex allievo di Amici 20 che ha fatto parte del corpo di ballo di Madonna; Sibilli è un grande amico della star e non dovrebbe quindi sorprendere la sua presenza.

Un party indimenticabile per Madonna, così come i giorni passati nel nostro paese; sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a ringraziare con affetto la Puglia per averla accolta in maniera così calorosa.