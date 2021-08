Eleonora Daniele, la bella giornalista e conduttrice padovana, sta vivendo una favola d’ amore che le ha donato la gioia di essere madre.

Eleonora non è sempre stata un volto giornalistico della Rai. Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, la Daniele lavorava in Banca. Si è laureata in Scienze della comunicazione alla Lumsa nel 2013 e da li è iniziata la sua carriera di giornalista.

Un anno prima, Eleonora ha iniziati il praticantato come giornalista professionista, ottenendo il tesserino personale nel 2016. Oggi non si occupa solo di questo, ma è anche una nota conduttrice e attrice.

Il suo debutto lo deve al programma “La sai l’ ultima”, dove partecipa come ballerina, ma la fama la conquista partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello. Ha poi recitato in diversi film tra cui Un posto al sole, Diritto di difesa e Carabinieri 3.

Da quasi 10 anni, però, si occupa di conduzione essendo stata a timone di diverse trasmissioni Rai tra cui Unomattina, Linea verde e Storie italiane.

Eleonora Daniele è innamoratissima di lui.

La sagace giornalista prima di conoscere l’ uomo che le ha fatto perdere la testa ha avuto una relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ ex ministro e direttore marketing di una compagnia cinematrografica.

La storia però non ha un lieto fine e i due decidono di lasciarsi. Eleonora, fortunatamente, supera “il lutto amoroso” nel 2002 quando incontra l’ imprenditore di origini nobiliari Giulio Tassoni, conosciuto per caso durante una cena tra amici.

Dopo 16 anni di fidanzamento i due decidono di sposarsi a Roma e il matrimonio diventa un vero evento “vip”: tra gli invitati vi era Albano che ha incantato gli ospiti cantando l’ Ave Maria.

Dal loro amore è nata Carlotta Tassoni che ha quasi 2 anni. La madrina d’ eccezione della piccola è stata un’ altra grande conduttrice, Mara Venier che le ha dedicato uno scatto su Instagram in occasione del primo compleanno.

