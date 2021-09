Giuseppe Brindisi, conoscete la moglie del giornalista? Ecco chi è 

Esperto giornalista alla guida di Zona Bianca, Giuseppe Brindisi è molto riservato. Ma conoscete la moglie del giornalista? Ecco chi è

Giuseppe Brindisi è un noto giornalista, esperto conduttore di programmi di approfondimento e oggi presentatore di Zona Bianca. Professionista molto riservato, è molto attento a tutelare la sua privacy. Ma conoscete la moglie del giornalista? Ecco chi é.

Ecco chi è la moglie di Giuseppe Brindisi

Giuseppe Brindisi è nato a Modugno, in Puglia, nel 1962. Già da piccolo era molto attratto dal mondo dello spettacolo, ma non ha iniziato come giornalista, ma come deejay e speaker radiofonico. Nei primi anni ‘90, Giuseppe Brindisi è approdato nel mondo del giornalismo, prima con Studio Sport e poi Studio Aperto.

Nel 2001 fa carriera e diventa caporedattore della redazione web del Tg5. Condurrà poi TgCom24 e Stasera Italia nel 2018. La grande notorietà la raggiunge nel 2021, con la conduzione di Zona Bianca. Giuseppe Brindisi ha successo nel lavoro e, a quanto pare, anche nella vita, conoscete la moglie del giornalista?

La moglie di Giuseppe Brindisi è Annamaria Capozzi, collega giornalista a cui Giuseppe ha chiesto anni fa di sposarsi. Nonostante Brindisi non condivida molto la sua vita privata si conoscono alcune cose della vita e carriera della bella Annamaria.

Annamaria Brindisi è classe 1968 ed è una giornalista, iscritta all’albo dal 2003. Nel suo lavoro, Annamaria si occupa di spettacolo, costume e società, oltre alla cronaca rosa e sport. Collabora con Mattino 5 e fa ormai questo lavoro da anni.

I due sono sposati e hanno una figlia oggi adolescente e nata nei primi anni duemila. Proprio per via della loro riservatezza non conosciamo il nome della figlia. Tuttavia sarà curioso scoprire se nei prossimi anni la loro cara figlia seguirà le orme dei suoi genitori e tenterà la strada da giornalista.