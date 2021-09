Ecco qualche curiosità in più sul noto conduttore Tiberio Timperi. Rispetto alla sua brillante carriera, il titolo di studio è sconvolgente.

Tiberio Timperi, classe 1964, fa parte del panorama televisivo italiano da quasi 45 anni. La sua carriera inizia nel 1977, anno in cui collabora con Radio Mare Cesenatico. Da allora, Timperi si appassiona al giornalismo e continua a dedicarsi proprio a questo ambito, lavorando per Punto Radio, Radio Centro Suono, per poi passare a Radio Due e a Telemontecarlo.

LEGGI ANCHE —> Tiberio Timperi si confessa tristemente: “La vita non è giusta”

L’anno di svolta è il 1991, periodo in cui Timperi inizia a lavorare per Mediaset – la quale, all’epoca, era ancora conosciuta come Fininvest – ed arriva a condurre quindi TG24 e Studio Aperto. Nel 1997, il giornalista torna alla rete pubblica Rai e vi rimane per ben 14 anni: conduce molti programmi come Mezzogiorno in famiglia, Mattina in famiglia, Sette per Uno e tanti, tanti altri.

E’ evidente, quindi, che Tiberio Timperi sia un grande giornalista e conduttore televisivo italiano, a ecco qualche curiosità personale sull’ormai iconico conduttore 57enne.

Tiberio Timperi, curiosità

La carriera giornalistica di Tiberio Timperi non è stata sempre ricca di soddisfazioni. Ad oggi, è evidente che il conduttore possa dire di aver avuto molti successi lavorativi, ma questi traguardi hanno avuto dei periodi bui. Timperi ha dovuto affrontare qualche incidente di percorso: nel 1988, per esempio, ricevette una sanzione dall’Ordine dei Giornalisti e fu costretto a non esercitare la professione per un anno.

LEGGI ANCHE —> Tiberio Timperi problemi di salute?: “Mi ha detto il medico di farlo”

Timperi aveva infatti partecipato ad uno spot pubblicitario come testimonial e questo va contro l’etica deontologica della professione. Tra l’altro, il giornalista si è mostrato in un certo senso recidivo: nel 2009 fece lo stesso errore e venne quindi radiato dall’albo. Il conduttore del TG non accettò la sentenza dell’Ordine e fece quindi ricorso, venne ripristinato come giornalista poco dopo.

Insomma, il giornalista e conduttore romano ha dimostrato di aver un bel caratterino, ma bisogna sottolineare che questo non toglie che Timperi sia ormai un volto simbolo della televisione italiana.

LEGGI ANCHE —> Tiberio Timperi condannato per diffamazione

Ma quale sarà il titolo di studio che ha dato a Timperi le basi per la sua brillante carriera? Il giornalista 57enne ha semplicemente un diploma scientifico, titolo che tra l’altro lui stesso ha dichiarato essere immeritato: “Mi diplomai immediatamente dopo sette anni al liceo scientifico. Lavoravo già per la Rai e al sabato mi firmavo le giustificazioni per andare a Radio2″. E’ chiaro quindi, che ciò che ha dato a Timperi la sicurezza nel lavoro, non sia stato il titolo di studio, ma la solo una solida e forte esperienza sul campo.