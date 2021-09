Le nipoti di Adriano Celentano sono molto simili, ma Alessandra è più nota di sua sorella. Ecco chi è Adriana, sorella di Alessandra Celentano

Il mondo dello spettacolo e la famiglia Celentano sono due mondi che si toccano e intersecano tra loro. Sì, perché oltre al grandissimo Adriano, anche le sue due figlie, insieme a sua nipote Alessandra sono molto note. Ma conoscete Adriana? sorella di Alessandra Celentano e molto simile a lei.

Tra le due, Adriana è sicuramente la sorella meno nota. Alessandra è molto conosciuta per la sua partecipazione al programma di Amici di Maria De Filippi, mentre Adriana è meno in vista. Ma ecco chi è Adriana Celentano, sorella di Alessandra.

Alla famiglia Celentano di certo non mancano elementi che lavorano nel mondo dello spettacolo. Sicuramente il capo famiglia, Adriano, è stato il primo a calcare i palcoscenici e i programmi della televisione italiana, ma anche le loro figlie hanno avuto la possibilità di lavorare in tv, così come sua nipote Alessandra.

Tra le due sorelle, Alessandra è la più conosciuta per ovvi motivi. La sua fama è dovuta principalmente per la sua partecipazione come maestra di danza al programma Amici di Maria De Filippi. Adriana, invece, è meno nota tra le due.

A far conoscere al pubblico Adriana è stata proprio sua sorella Alessandra durante un’intervista per il settimanale Oggi. Le due sorelle convivono nella stessa grande casa, che permette loro di avere i propri spazi e ad Adriana di crescere sua figlia Valentina.

Le due sono molto legate tra loro, soprattutto nel momento in cui Alessandra ha dovuto affrontare diversi interventi per via della sua sindrome. Adriana non ama i riflettori e non possiede account social.

Da quello che sappiamo, però, Adriana e Alessandra sono entrambe due donne molto belle e somigliano tra loro tantissimo. In una foto del 2018, pubblicata da Alessandra, si può notare infatti la somiglianza tra le due donne e Adriana sfoggia una bellissima chioma bionda.