La cantante Elodie oggi è particolarmente affermata e si sta dimostrando una vera artista a 360 gradi, ma vi ricordate com’era ad Amici?

L’incredibile talento di Elodie ormai è sotto gli occhi di tutti. L’artista è particolarmente apprezzata, non solo dal pubblico a casa, ma anche dalla critica artistica. E’ stata paragonata addirittura a Raffaella Carrà per la sua capacità di spaziare negli ambiti più disparati.

Nel corso della sua carriera infatti, la cantante non si è occupata solo della musica e delle sue canzoni, ma debutterà presto come conduttrice de Le Iene e come attrice nel film di Mezzapesa, Ti mangio il cuore.

Insomma, non esiste ambito artistico in cui la cantante non si sia cimentata e, proprio come il suo lavoro, anche la sua figura ha avuto diverse evoluzioni: Elodie ha sfoggiato una miriade di look diversi, dal taglio corto al caschetto, alle treccine, al capello biondo, castano scuro e chiaro. La cantante è in continua evoluzione, ma vi ricordate com’era all’epoca della sua partecipazione ad Amici?

Elodie ad Amici sfoggiava il capello rosa

Durante la sua partecipazione ad Amici15 – il programma che le fece tra trampolino di lancio – Elodie sfoggiava un particolarissimo taglio corto rosa shocking! Il viso della cantante è perfetto in ogni situazione e cambio look. Nel corso degli anni sono stati moltissimi i cambiamenti che i capelli di Elodie hanno dovuto affrontare ma, nonostante questo, non c’è stato taglio che sia risultato eccessivo oppure sbagliato sul viso della futura conduttrice.

Gli occhi grandi, la bocca delicata e il nasino piccolo consentono ad Elodie di poter sperimentare senza rischiare di cadere in un look che non le doni.

Oggi, la cantante, conduttrice e attrice porta un semplicissimo taglio corto cascano scuro, ma chissà, forse tra qualche mese Elodie ci sorprenderà nuovamente con un’altra drastica e sconvolgente evoluzione.