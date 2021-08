Vi ricordate di Lele di Amici? Che fine ha fatto l’ex di Elodie, partecipante alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi ha sfornato, nel corso degli anni, diversi talenti che ora sono affermati e hanno carriere di successo; tra i tanti, cantanti come Alessandra Amoroso, Emma o, più di recente, Elodie.

Proprio Elodie ha avuto una storia d’amore con un cantante che invece, contrariamente a quanto successo lei, ha avuto ben poca fortuna nel mondo musicale.

Stiamo parlando di Lele, al secolo Lele Esposito, che oltre ad amici ha partecipato anche a The Voice e vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria Nuove Proposte. Ve lo ricordate? Oggi è irriconoscibile.

Lele di Amici, com’è oggi l’ex di Elodie: irriconoscibile

Nonostante non abbia spopolato come la sua ex, Lele ha continuato a dedicarsi alla musica anche dopo Sanremo, dove ha partecipato col brano Ora Mai. Nel 2018 ha fatto uscire il singolo Giungla, ma al momento è fuori dai riflettori e in molti ormai non hanno più sue notizie.

Oltre alla passione della musica, Lele sta coltivando anche quella della recitazione; il look è diverso, molto più da “bad boys” rispetto all’immagine da “bravo ragazzo” mostrata al talent show di Maria De Filippi.

Leggi anche –> Massimo Stano, medaglia d’oro nella marcia, italiano di nascita, ha scelto Allah

I capelli corti accompagnano un fisico palestrato che, molto spesso, Lele mette in mostra sul suo profilo Instagram, con selfie che fanno non poco piacere ai suoi followers, di sesso femminile e non.

Leggi anche –> “Carabinieri e militari, infami figli di cani” Fedez ora ha un altro problema con la legge

La sua attuale immagine sembra molto simile a quella di Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo; il rapper siciliano, come sappiamo, è il nuovo compagno di Elodie e i due hanno avuto modo di mostrare il loro amore anche alla recente seconda stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality show al quale la cantante ha partecipato come fuggitiva in coppia con Myss Keta.