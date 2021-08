La cantante Tish partecipò all’edizione di Amici del 2019. E’ passato qualche anno da allora e l’ex allieva appare notevolmente cresciuta.

Tijana Boric, in arte Tish, è una cantautrice di 21 anni di origina serba. L’abbiamo conosciuta nella scuola di Amici 19, il talent show condotto da Maria De Filippi, occasione nella quale sicuramente non passò inosservata: capelli rosso fuoco, eyeliner agli occhi e due caratteristici puntini sugli zigomi.

Tish venne eliminata in semifinale, conquistando il quinto posto nella diciottesima edizione del programma e guadagnandosi non solo il premio Tim per il brano Try to C, ma anche una sostanziosa borsa di studio dalla Banca5.

E’ passato qualche anno, Tish si è lasciata alle spalle i numerosi battibecchi con la seconda classificata Giordana Angi (le due non si sopportavano e litigavano continuamente) e ora si sta dedicando all’uscita del suo album Fu*ked Up, uscito il 30 luglio 2021, in collaborazione con Sethu.

I fan della cantante serba però non hanno potuto non notare il suo notevole cambiamento: l’arrogante e determinata allieva di Amici è cresciuta ed è diventata una vera star.

La trasformazione di Tish

I capelli rosso fuoco hanno lasciato spazio ad un castano caldo e gli iconici puntini sugli zigomi sono diventati più delicati. Tish non ha rinunciato al suo caratteristico look, l’ha reso semplicemente più maturo e studiato. La cantante, che all’epoca di Amici aveva appena 19 anni, ora è cresciuta ed ha deciso di sfoggiare un look più “sobrio” senza però snaturare la sua forte personalità.

Il suo nuovo singolo Fu*ked Up è appena uscito e, come spesso accade nel suo caso, tratta temi molto delicati come la solitudine e l’idea di rimanere incatenati in una relazione tossica con il partner, il tutto interpretato da un profondo dialogo cantato tra la Tish e il collega Sethu.

Il rapporto con Giordana Angi

L’amicizia tra Tish e Giordana si è conclusa definitamente durante le ultime puntate della diciottesima edizione di Amici. Le due inizialmente avevano un bellissimo rapporto e creavano un’allegra armonia che tutti gli allievi percepivano.

Ma poi qualcosa si incrinò: le due cantanti vennero travolte dai meccanismi strategici del programma e incominciarono ad attaccarsi sui rispettivi talenti. Giordana decise di non salvare l’amica durante un ballottaggio ed, in seguito, scoprì che Tish non ascoltava neanche una delle canzoni delle sue canzoni.

Il rapporto si deteriorò piano piano, fino ad arrivare ad una tragica e definitiva rottura, così forte che nelle ultime puntate del serale le due si accusarono a vicenda di non avere talento.

Ancora oggi tra le due persiste il gelo, causato in sostanza da una degenerata competizione sul palco.