Sanremo 2020, chi è Giordana Angi: età, carriera, vita privata

Giordana Angi: tutte le informazioni sulla cantautrice arrivata in finale ad Amici 18 e in gara a Sanremo 2020.

Giordana Angi è arrivata seconda ad Amici 2018, ma non è nuova al mondo dello spettacolo: prima di entrare infatti nella trasmissione Amici, di cui è una dei quattro finalisti, aveva già alle spalle delle esperienze importanti, soprattutto con Tiziano Ferro. Vediamo insieme chi è la ragazza che si è conquistata un posto nell’ultima puntata del talent di Canale 5 e che ovviamente spera di vincerlo.

Giordana Angi: chi è, età, vita privata

Giordana è nata a Vannes, in Bretagna nel 1994 ma vive nella provincia di Latina. Ha cominciato a cantare in maniera piuttosto singolare: ha dichiarato che Britney Spears le era apparsa in sogno! Cantante e cantautrice – scrive infatti in tre lingue italiano, inglese e francese – nel 2012 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia e successivamente ha interpretato il brano “Poker Generation”, colonna sonora dei titoli di coda dell’omonimo film.

Nel luglio 2016 è uscito il singolo “Chiusa con te (xxx)” prodotto da Tiziano Ferro, mentre nel 2017 Giordana ha scritto il brano “Amarti (qui ed ora)”. A Sanremo 2018 è tra gli autori del brano di Nina Zilli “Senza appartenere”. Nello stesso anno si presenta al casting di Amici entrando a far parte della classe grazie anche all’inedito “La solita stronza” e soprattutto alla canzone dedicata al padre.

Dichiaratamente omosessuale, fatto che non ha mia nascosto, ha già all’attivo prima della finale di Amici l’Ep di esordio intitolato “Casa”. Una volta terminato il programma, che ovviamente le piacerebbe vincere, ha detto: “Io non voglio avere neanche un giorno, un’ora, un minuto di libertà, voglio girare l’Italia e cantare e conoscere le persone che ascoltano le mie canzoni”.

A febbraio 2020 sarà tra i protagonisti di Sanremo, anche se non è il suo esordio in assoluto:nel 2012 aveva infatti gareggiato con il brano “Incognita poesia”. Nel frattempo dopo Amici è continuata la collaborazione con Tiziano Ferro, comprese quattro canzoni del suo ultimo album “Accetto Miracoli” e soprattutto la title track e il primo singolo “Buona (Cattiva) sorte”. Il suo ultimo album “Voglio essere tua” è stato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti. Al Festival canterà il brano scritto da lei “Come mia madre”. Ecco il testo:

Come mia madre

Dammi la borsa che è troppo pesante

Non puoi fare sempre tutto da sola

Che di persone ce ne sono tante

Ma col tuo cuore c’è n’è una sola

Hai custodito le mie insicurezze

Saresti pronta per rifarlo ancora

Che di stazioni ce ne sono tante

Ma poi torniamo sempre ad una sola

Ti scriverò un messaggio

Appena uscita dalla stazione

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Nel tuo sorriso mi sentivo apposto

E non serviva più stare male

Ma l’amore non è solo un posto,

è il tuo modo di fare.

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Sei tu il regalo dei miei compleanni

La luce accesa quando torno tardi

Il cuore più grande dove ripararmi

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

