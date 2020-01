Diverse operazioni di salvataggio nel Mediterraneo nella notte e in mattinata. Tre navi Ong hanno soccorso diverse imbarcazioni. Alla Ocean Viking, con 407 persone a bordo è stato concesso l’attracco nel porto di Taranto.

Mentre l’Italia si appresta, nella giornata di domenica, a confermare per altri tre anni gli accordi con il Governo libico di Al-Serraj, con cui il nostro Paese si impegna a consegnare motovedette e finanziamenti alla Guardia Costiera della Libia in cambio del controllo delle coste per impedire nuove partenze, nella notte e stamane sono state diverse le operazioni di soccorso e salvataggio nel Mar Mediterraneo. Riferisce Repubblica che più di 900 persone detenute nei campi libici sono fuggite, partendo dalle coste di Tripoli.

L’allarme, dato da Allarm Phone la piattaforma che monitora quel tratto di coste, è rimasto inascoltato dalle autorità maltesi e libiche. Soltanto la Ocean Viking, ripartita qualche giorno fa, ha soccorso le diverse imbarcazioni, facendo salire a bordo 407 persone. La situazione critica ha fatto ripartire altre due navi Ong, la Open Arms e la Alan Kurdi. Per il momento, come riporta il quotidiano romano, soltanto alla Ocean Viking è stato concesso il porto di Taranto, mentre le altre Ong, che stanno cercando contatti con il Governo maltese, sono al momento in attesa. Per loro, si apprende, si muove anche la Comunità Europea che sta cercando di ricollocare i migranti. Come spiega Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr: “Nel Mediterraneo in questo fine settimana centinaia di persone sono sopravvissute solo grazie all’intervento delle navi umanitarie. E’ evidente il vuoto spaventoso di capacità di ricerca e soccorso”. Sul caso è intervenuto nella serata di ieri anche l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini indagato per sequestro di persona e abuso d’ufficio per il il caso Gregoretti. Il voto definitivo di Palazzo Madama per l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti avverrà entro il 20 febbraio. Ospite di “Quarta Repubblica”, su Rete4, il Segretario del Carroccio, come riporta Adnkronos, ha voluto mandare una frecciata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e all’ex alleato del M5S: “Adesso li denuncio anche io per sequestro di persona. Se li blocco io sono un criminale, se lo fanno loro va bene”.

Stamane, riporta Rainews, la Ocean Viking ha attraccato al molo San Cataldo di Taranto. Sono state fatte scendere le 403 persone soccorse, più l’equipaggio. Si tratta di 216 uomini, 38 donne e 149 bambini, che hanno ricevuto le prime cure del caso dai sanitari che hanno allestito un primo soccorso sulla banchina. La Prefettura ha fatto sapere che a bordo c’erano 12 donne incinte, 132 minori non accompagnati e 20 nuclei familiari provenienti da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso,Kenya, Nigeria, Mali e Somalia. I minori non accompagnati verranno trasferiti in strutture comunali, mentre gli altri andranno negli hotspot del territorio per l’identificazione, per poi essere smistati in diversi centri di accoglienza.

Fonte: Adnkronos, Repubblica, Rainews

