Chi è Alberto Urso: tutte le informazioni che riguardano questo giovane tenore vincitore di Amici 2018 in gara a Sanremo.

Alberto Urso – vincitore di Amici 2018 in carica – parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Lanciato dal singolo “Solo”, con il quale sta facendo conoscere un genere considerato tradizionalmente lontano dai giovani, quello della lirica. Educato, mai sopra le righe, e ovviamente dotato di talento, è stato il secondo rappresentante della categoria canto dopo Giordana Angi ad essere arrivato in finale. Vediamo insieme tutte le informazioni che lo riguardano.

Alberto Urso: da Ti lascio una Canzone ad Amici

Alberto Urso nasce a Messina il 23 luglio 1997. Fin da piccolo si appassiona alla musica, suonando il pianoforte e il sax, per poi dedicarsi allo studio del canto. A 13 anni debutta in tv nel programma tv condotto da Antonella Clerici Ti lascio una canzone. Successivamente, consegue il diploma in teoria e solfeggio al Conservatorio musicale di Messina e la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

Nel 2018 entra nella nuova classe di Amici. A volerlo fortemente è stato Stash, frontman dei The Kolors: “La produzione non ha mai smesso di fare casting. Tanti ragazzi, cantanti e ballerini, si sono presentati. Una mattina di qualche giorno fa si presenta un ragazzo di 21 anni. Questo ragazzo viene visto da Stash e ora lo vedono tutti gli altri professori. Lui si chiama Alberto Urso” ha spiegato Maria De Filippi. Nel suo primo ingresso in trasmissione, Alberto ha cantato ‘O sole mio’, dimostrando fin da subito il enorme talento.

Prima della fine della trasmissione è uscito il suo Ep d’esordio “Solo”, che è già nella top ten della classifica degli album più venduti della settimana. Durante il programma ha fatto parlare la sua “amicizia” con Tish, la cantante che ha perso la possibilità di essere tra i 4 finalisti per un soffio. Ultimamente – secondo quanto riporta il settimanale Chi – pare ci sia del tenero anche con un’altra ballerina uscita da Amici, Valentina Vernia.



A febbraio 2020 sarà tra i partecipanti del Festival di Sanremo, con il brano “Il sole ad Est”. Ecco qui il testo:

Il testo di “Il sole ad Est”

Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro

Tra noi e il divenire

È un lento fuggire

Le luci di casa mi sembrano stelle

Su terre che han voci materne

Nel mio scomparire

Se ne vanno a dormire

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

continua su: https://music.fanpage.it/sole-ad-est-alberto-urso-canzone-sanremo-2020/

https://music.fanpage.it/

