Katia Follesa: chi è, età, carriera, vita privata dell’attrice

Katia Follesa: tutte le informazioni sull’attrice comica tra gli ospiti fissi della trasmissione Cr4 La Repubblica delle Donne.

Katiuscia Follesa, in arte Katia, è nata a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, il 12 gennaio 1976. Nel 2001 forma insieme a Valeria Graci il duo comico Katia & Valeria che, dopo un periodo di gavetta, riesce ad arrivare in tv arrivando a farte del cast di Zelig off e Zelig Circus. Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast del programma Scherzi a parte.

Visualizza questo post su Instagram Madame ne s’arrete jamais de reves ….. @letwins.it Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76) in data: 6 Dic 2019 alle ore 10:20 PST

Poi Katia recita nella sit-com Buona la prima! al fianco di Ale e Franz Dal 6 gennaio 2010 conduce Salsa rosa, su Comedy Central. Nel 2011 ritorna assieme a Valeria a Zelig e contemporaneamente recita nel film Vacanze di Natale a Cortina insieme a Christian De Sica e Sabrina Ferilli.

Nel febbraio 2012 il duo Katia & Valeria si scioglie, due anni dopo è la protagonista della sitcom Uno di troppo con Angelo Pisani in onda su Super!. Nel 2016 diventa ospite fisso della prima stagione di Bring the Noise, mentre dal 22 dicembre prende il posto di Benedetta Parodi nella conduzione di Junior Bake Off Italia.

Dal 17 gennaio 2018, assieme a Ivana Mrázová, conduce assieme Nicola Savino il programma di Italia 1 90 Special. Dallo stesso anno è assieme allo chef Damiano Carrara conduttrice del programma Cake star – Pasticcerie in sfida su Real Time.

Katia Follesa: vita privata

Dal 2006 è fidanzata con il comico Angelo Pisani, con cui ha avuto la figlia Agata nel 2011. Soffre di cardiomiopatia ipertrofica ed è testimonial del Progetto Cor, del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation, con l’intento di migliorare la qualità della vita dei pazienti cardiopatici.

