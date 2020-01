Chi è Enrico Remigio: tutte le informazioni sul giovane manager che leggerà la domanda da 1 milione di euro durante la puntata del quiz condotto da Gerry Scotti.

Nella scorsa settimana, all’esordio della nuova stagione di Chi Vuole essere Milionario?, c’è già stato un concorrente che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Si tratta di Enrico Remigio, che nella puntata di mercoledì 29 gennaio leggerà la domanda da un milione di euro. Nel corso dei 20 anni del celebre quiz condotto da Gerry Scotti questa è stata raggiunta soltanto sei volte, di cui tre con la risposta esatta: la prima voltanella puntata del 18 marzo 2001 a Francesa Cinelli, originaria di Lamporecchio in Toscana, assistente commerciale di un concessionario di camion. La seconda vincita, è avvenuta nella puntata trasmessa il 17 ottobre 2004 a Davide Pavesi, di Cerro al Lambro, all’epoca studente di ingegneria al Politecnico. La terza vincita, è avvenuta invece il 27 gennaio 2011, ad una casalinga laureata in lingue e letterature straniere, Michela De Paoli, della provincia di Pavia. Vediamo invece chi potrebbe essere il vincitore numero quattro, Enrico Remigio?

Enrico Remigio: chi è

Enrico Remigio ha 30 anni, originario di un paesino in provincia di Pescara. E’ laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing, Da oltre un anno vive e lavora a Singapore e ha una fidanzata francese che vive a Bangkok. Enrico ha raccontato che aveva talmente voglia di partecipare al quiz di Gerry Scotti da aver affrontato un volo di 14 ore per poter partecipare a Roma ai casting.

Ottima preparazione e con una spiccata capacità di ragionamento, Enrico è riuscito a leggere 14 domande arrivando fino alla penultima da 300mila euro. Il giovane manager, però, ha deciso di non fermarsi qui e di rispondere alla domanda da 1 milione di euro.

