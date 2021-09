Pamela Prati, cosa fa oggi la showgirl dopo lo scandalo Mark Caltagirone FOTO

La bella Pamela Prati dopo la vicenda shock di Mark Caltagirone è sparita dalle luci dei riflettori, ma che cosa fa oggi la star de ‘Il Bagaglino’? Ecco che fine ha fatto.

Lei è una delle showgirl più famose d’Italia e ultimamente ha fatto molto parlare di sé a causa di uno scandalo riguardante l’invenzione di un marito e figli adottati, una storia creata ad hoc per attirare l’attenzione dei media. Stiamo parlando proprio di Pamela Prati, che oggi ha fatto una fine che forse non meriterebbe. Ecco che cosa è successo.

Classe 1958, la showgirl ed ex modella riesce ancora ad incantare tutti con il suo fisico mozzafiato. Merito dei suoi geni sardi, che le hanno donato anche l’aspetto mediterraneo: pelle olivastra e capelli scuri, e poi quegli occhi profondi che le donano uno sguardo intenso.

Al 1987 risale il suo esordio al grande pubblico quando ottiene un ruolo di spicco nella compagnia del Bagaglino. Dagli anni Novanta l’ex modella ha poi sperimentato anche la conduzione tv in alcuni programmi Mediaset come ‘La Sai l’Ultima‘ o ‘Scherzi a Parte‘, per poi tornare a ‘Il Bagaglino’. Ma non solo: forse non tutti sanno che nel 1996 la Prati ha anche pubblicato un album discografico, oltre che a diversi singoli che lo hanno preceduto. Insomma, una showgirl a tutto tondo. Ma, recentemente, ad interferire con la sua carriera c’è stato uno spiacevole episodio che l’ha costretta ad un periodo di ‘stop’.

Pamela, la vicenda di Mark Caltagirone

Tutto ha avuto inizio nel 2019, quando la showgirl, ospite da Mara Venier a ‘Domenica In‘, ha annunciato in diretta tv il suo matrimonio con un misterioso imprenditore di nome Mark Caltagirone, che sarebbe avvenuto di lì a poco. L’annuncio già aveva stupito i suoi fan più accaniti, perché prima di quelle sue dichiarazioni nessun gossip o indiscrezione era girata sul loro conto. È bastato poco tempo, infatti per smascherarla: niente di quello che aveva detto era vero. Nessun matrimonio in vista, nessuna adozione di figli. Anzi, Mark Caltagirone si è scoperto essere un’identità totalmente inventata.

Dopo che l’inganno è stato scopeto, Pamela è passata dalla parte della vittima, lamentandosi di essere stata presa in giro dalle sue manager, in una situazione di plagio e di raggiro. L’episodio ha leso la sua immagine e l’ha costretta a ritirarsi, almeno per un po’, dalla scena.

Pamela Prati, cosa fa oggi

Dopo essersi presa un periodo di riflessione, l’ex modella è tornata più carica che mai. Ha deciso di dimenticarsi di tutta la vicenda e di ripartire con il sorriso, esplorando nuovi ambiti. Così ha deciso di buttarsi sulla musica. È uscito da poco il suo nuovo singolo ‘L’estate è adesso‘ e per promuoverlo la Prati si sta muovendo tra eventi in tutta Italia. Il pubblico la accoglie sempre con grande calore ed affetto e, forse, questo è il modo migliore per dimenticarsi dello scandalo di poco tempo fa.

