La show girl Pamela Prati si ricandida per una nuova edizione del GFVip 6 che dovrebbe iniziare il prossimo autunno

Non è ancora finita la quanta edizione del Grande Fratello Vip 5 che si pensa già alla prossima. Ormai manca un mese esatto per la fine di questa stagione a meno che i concorrenti dopo il lutto di Dayane Mello decidano di andare via prima. Intanto, Alfonso Signorini che sembra anche lui già riconfermato al timone del reality, ha in servo una lunga lista di vipponi. Tra questi è spuntato anche il nome di Pamela Prati, che come tutti ricordiamo si è fatta conoscere benissimo all’interno della casa un pò di tempo fa. La show girl si è detta pronta a ritornarci e pare con un altro spirito di gioco.

La lista dei possibili concorrenti del GFVip 6

Tra i candidati della prossima edizione del GFVip 6 c’è già una lunga lista di nomi. Tra questi spuntano Andrea Iannone, Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo. Il giornalista Amedeo Goria ( onteso anche da Ilary Blasi per la sua Isola dei Famosi), fino alla sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi, ma anche Arisa, Raffaella Fico e come detto in precedenza Pamela Prati, ex concorrente della prima edizione. Una lizza davvero particolare e che potrebbe piacere al pubblico.

Pamela Prati, ha spiegato anche, durante alcune domande poste dai suoi fan sul proprio account social, che sarebbe davvero disposta a rientrare in casa, con altri propositi. Con il tempo si è resa conto che nella prima edizione a cui ha partecipato non si è divertita abbastanza, e vuole riprovarci. “Oggi sarei molto più tranquilla, spensierata e soprattutto farei conoscere la vera me”, ha concluso.

Pamela Prati dice no a L’isola dei famosi

Pamela Prati ha riferito che ad un reality a cui non parteciperebbe mai è l’isola dei famosi. Il motivo principale del rifiuto è la fobia di volare. Inoltre, ha ricordato con grande malinconia l’esperienza avuta all’isola con il ruolo di opinionista, accanto a Simona Ventura alla conduzione. Pare, infine, che un anno la produzione è riuscita quasi a convincerla a partecipare ma con il senno di poi ha rifiutato la proposta.