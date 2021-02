Lamberto Sposini torna sui social: lo scatto con Barbara D’Urso commuove

Barbara D’Urso si presenta a casa di Lamberto Sposini egli fa una bellissima sorpresa: fan commossi per il gesto della conduttrice

La conduttrice Mediaset ha fatto una bellissima sorpresa a Lamberto Sposini. Ieri sera è andata a trovarlo a casa e ha postato un dolcissimo scatto sul proprio account Instagram. La foto nel giro di pochi istanti ha fatto il giro del web, commuovendo soprattutto i fan del giornalista. Era da tempo che Lamberto non appariva e il uso sorriso ha davvero emozionato…

Lamberto Sposini riceve una visita inaspettata

Non è la prima volta che la D’Urso pubblica una foto o un dolce pensiero per Lamberto Sposini. Il giornalista, per anni è stato al timone de La Vita in Diretta e nel 2011 un’emorragia celebrale, lo ha costretto a cambiare vita per sempre.

Amatissimo dal pubblico italiano, il conduttore,dopo il tragico incidente, si è chiuso in se stesso, ma è rimasto comunque in contatto con i propri fan attraverso il suo account ufficiale.

Dal 2011, è lontano dai riflettori e dal piccolo schermo, ma è sempre rimasto nel cuore di tutti. Tra questi c’è proprio Barbara D’Urso che non perde mai occasione per andarlo a trovare e postare uno scatto con lui.

L’affetto dei fan e la sorpresa da parte di Barbara D’Urso

Vi saluta e vi ama tutti, così scrive Barbara D’Urso accanto alla foto da lei postata ieri sera. Come si vede nell’immagine, la conduttrice accarezza con una mano il collega e con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo sorride.

Anche Lamberto Sposini appare sereno e tranquillo, e sicuramente molto felice per la sorpresa ricevuta. La presentatrice Mediaset, è una di quelle persone che non si è dimenticata del giornalista e lo ha sempre dimostrato.

La sua visita, oltre a far piacere a Sposini, ha reso felice anche tutti i fan dell’uomo. Infatti, era da tempo che Lamberto non pubblicava foto o video sul suo profilo, e molti suoi seguaci erano in pensiero sulla sua salute.