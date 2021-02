Giorgia Palmas sorprende il compagno Filippo Magnini con una festa casalinga contornata da addobbi, palloncini e una bellissima torta personalizzata. Scopri tutte le sorprese della compagna al neopapà

Ultimo compleanno da trentenne per Filippo Magnini. Il nuotatore ha compiuto ieri 39 anni. Per l’occasione Giorgia Palmas ha organizzato una festicciola nella loro casa milanese con palloncini, torta e bellissimi regali. L’ex velina ha pubblicato sui social le immagini che li ritraggono insieme davanti ad una torta personalizzata con la scritta “miglior papà del mondo”. Per Magnini infatti è stato il primo compleanno da papà, dopo la nascita di Mia avvenuta lo scorso ottobre. Nella didascalia la Palmas ha voluto dedicare dolcissime parole al suo compagno: “Ti amiamo tanto e sei tu il regalo più bello per tutte noi, auguriiiiii amoreeeee”. La bella showgirl per concludere ha voluto fare un complimento al compagno ricordandogli che si porta benissimo la sua età. La coppia ha passato un anno difficile: prima ha dovuto rimandare le tanto attese nozze a causa della pandemia e poco prima dello scorso Natale entrambi hanno contratto il Covid 19. Fortunatamente i sintomi erano in forma lieve e dopo qualche settimana sono guariti senza complicazioni. La loro bimba di pochi mesi, pur essendo restata in casa con loro non ha contratto il virus, mentre la primogenita di Giorgia, per sicurezza è rimasta con il padre Davide Bombardini fino alla loro guarigione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Filippo è stato contentissimo della sorpresa e oltre a sfoggiare un grande sorriso nelle foto, ha voluto ringraziare Giorgia per la sorpresa e soprattutto per tutto l’amore che gli dimostra ogni giorno: “Grazie amore mio” ha replicato su Instagram: “Hai reso, insieme alle nostre principesse, la mia vita stupenda”.

Numerosissime frasi di auguri sono arrivate anche dai tanti followers Vip e Nip del campione, riempendo il suoi profili social di bellissimi messaggi di affetto. Anche noi ci uniamo nell’augurargli un bellissimo 39esimo anno di vita.