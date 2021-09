Colpo di scena per quanto riguarda il Grande Fratello Vip: la decisione della gieffina è drastica e la porterà a lasciare l’Italia.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, particolare versione dello storico reality Endemol che ha conquistato il pubblico; non sono più persone “comuni” a vivere insieme nella casa, ma Vip che tutti conosciamo bene.

In attesa delle nuove puntate del programma però, arriva un colpo di scena che riguarda un’ex-gieffina, che ha preso una decisione drastica ed è pronta a lasciare l’Italia. Scopriamo insieme chi è e cosa l’ha portata a prendere una decisione del genere.

Grande Fratello Vip, la decisione dell’ex-gieffina

Il colpo di scena in questione riguarda l’ex-gieffina Myriam Catania, figlia del ginecologo Vincenzo Catania e di Rossella Izzo, sorella di Simona Izzo; proprio nella scorsa edizione l’abbiamo vista protagonista nella casa di Cinecittà e, una volta uscita, ha avuto modo di riscattarsi anche nella vita sentimentale.

A sorpresa infatti, la Catania (ex-moglie di Luca Argentero, da cui si è separata nel 2016) è tornata insieme col pubblicitario francese Quentin Kammermann, solo poche settimane dopo l’annuncio della coppia della rottura.

Il tempo sembra aver dissipato i problemi tra i due, che hanno ritrovato ora la serenità. ” A volte, anche quando l’amore sembra finito, resta qualcosa dentro che fa riemergere un sentimento più forte di prima“ le parole della Catania al settimanale Nuovo.

Il ritorno di fiamma porterà un grande cambiamento per l’ex-gieffina, che si trasferirà in Francia lasciando l’Italia per seguire il marito, impegnato col lavoro oltralpe: “Abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in opportunità” spiega l’attrice romana, che ora è prontissima per iniziare la sua nuova vita a Marsiglia.

Myriam si dice “elettrizzata” per questa nuova avventura, che sarà anche una grande opportunità per il loro piccolo figlio Jacques, che avrà modo di imparare il francese e godersi il mare della città transalpina.