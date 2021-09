Renato Zero ha completamente rivoluzionato il mondo della musica italiana, ma se il cantante è celebre, conoscete il figlio Roberto?

Esuberante, talentuoso, trasgressivo e tante altre cose: Renato Zero, all’anagrafe Renato Fiacchini, ha completamente rivoluzionato il mondo della musica italiana. Se ancora al giorno d’oggi fanno scalpore determinati tipi di esibizioni (si veda Achille Lauro a Sanremo) Renato ha scandalizzato l’opinione pubblica arrivando al successo tra anni ’70 e ’80.

Innumerevoli sono gli album incisi, le trovate geniali e “folli”(o meglio, Zerofolli) e moltissime sono i brani che hanno incantato il pubblico, e continuano a farlo, ancora al giorno d’oggi. Ma se Renato è un volto notissimo, anche alle nuove generazioni, conoscete suo figlio Roberto?

Renato Zero, chi è il figlio Roberto Fiacchini

Sempre eccessivo e sopra le righe, Renato ha sempre tessuto un alone di mistero intorno alla sua vita privata e soprattutto sui rumor legati alla sfera sessuale; da anni ormai si pensa che Renato sia omosessuale, ma lui non ha mai fatto coming out e anzi, in una canzone nel 2010 (Segreto amore), sembra aver sottolineato la sua eterosessualità.

A prescindere da questi, non ha figli biologici, ma nel 2003 ha deciso di adottare il giovane Roberto, ora Roberto Anselmi Fiacchini; il ragazzo era rimasto orfano prestissimo e in prima battuta legò tantissimo con la madre del cantante.

“Ho voluto offrigli un sostegno morale prima, istituzionale poi” ha spiegato nel corso di varie interviste Renato, che dopo essersi affezionato al ragazzo lo ha adottato a tutti gli effetti.

Quando ancora era condotta da Simona Ventura ed era un programma Rai, Roberto ha partecipato all’Isola dei Famosi insieme ad altri “figli d’arte”, compreso quello di Dodi Battaglia dei Pooh; la sua esperienza al reality è durata però poco. Nel ’93 Roberto ha lavorato come guardia del corpo ed ora è padre di due figli che Renato, da nonno, adora.