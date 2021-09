Milly Carlucci la conosciamo bene, ma vi ricordate della sorella Gabriella? Che fine ha fatto e come è oggi.

Come ben sappiamo, a 66 anni Milly Carlucci è ancora nel pieno della sua carriera; dagli esordi da cantante e e con L’altra domenica di Renzo Arbore e il varietà di Rai 2 Crazy Bus, Milly è ormai in pianta stabile sulla Rai grazie a Ballando con le stelle, apprezzatissimo programma che vede vari vip sfidarsi a colpi di coreografie.

Come lei però, anche la sorella Gabriella ha iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo, salvo poi accantonarla e dedicarsi ad altro. Vi ricordate della sorella di Milly? Ecco che fine ha fatto e come è diventata oggi.

Milly Carlucci, che fine ha fatto la sorella Gabriella?

Di poco più piccola di Milly, Gabriella ha esordito nel mondo dello spettacolo in diverse tv private romane, per poi arrivare al successo con Portobello della Rai al fianco di Enzo Tortora.

Nel corso della sua carriera fra anni ’80 e ’90, Gabriella ha condotto varie trasmissioni dedicate alla musica come Azzurro, Festivalbar, Cantagiro, Cocco e, per due volte, anche il Festival di Sanremo; ha inoltre commentato l’Eurovision Song Contest nel 1989, anno fra un’edizione e l’altra del Festival a cui ha preso parte.

Una carriera lanciatissima, che ha subito un notevole rallentamento all’inizio degli anni ‘2000, in concomitanza col crescere dell’impegno politico di Gabriella; con Forza Italia diventa Deputato e poi, dal 2010 al 2012, Sindaco di Margherita di Savoia.

Negli ultimi anni il passaggio all’UDC, e proprio con la lista Noi con l’Italia – UDC si è candidata alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 2018, senza però venire eletta.

Chissà che questa non possa essere l’occasione per Gabriella di tornare in tv, dalla quale manca dal 2010, quando ha abbandonato l’impegno con Melaverde per dedicarsi al suo incarico da Sindaco.