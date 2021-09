Paola Barale, showgirl e conduttrice televisiva, porta di nuovo entusiasmo tra i fan; arrivano le indiscrezioni.

Sin da subito notata per la sua incredibile somiglianza con la popstar Madonna, Paola Barale arriva a diventare da una semplice ospite di Domenica In negli anni ’80 a co-conduttrice, insieme a Maurizio Costanzo, di Buona Domenica (su Canale 5) a cavallo fra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ‘2000.

Lontana dai riflettori ormai da diverso tempo, tolta la fugace apparizione a L’Isola dei Famosi, sembra essere arrivato il momento per la showgirl di Fossano di rimettersi in gioco. Arrivano le indiscrezioni.

Paola Barale, pronto l’incredibile ritorno

In questi ultimi anni passati lontani dalle telecamere, la Barale è stata impegnata nel mondo del teatro, dove ha preso parte a spettacoli come Se devi dire una bugia dilla grossa di Ray Cooney e Slot.

Da anni ormai conosciamo le sue grandi qualità performative, e non è dunque strano che Paola abbia avuto successo anche sul palco del teatro; a quanto sembra però, presto, potremo vederla anche in pista.

Stando alle indiscrezioni infatti, “presto sarà di nuovo in tv”; il nuovo progetto non riguarda la conduzione, bensì la partecipazione ad uno dei programmi più famosi dell’ultimo decennio.

Leggi anche — > Elodie ve la ricordate ad Amici? Ecco com’era, la trasformazione

La firma sul contratto dovrebbe essere arrivata proprio in questi giorni, con Paola pronta a mettersi in gioco nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle; per questa nuova edizione, la conduttrice dovrà fare a meno della presenza dei due ballerini, Raimondo Todaro e Samanta Togni, e ospitare il ritorno dell’ex di Raz Degan in tv aiuterà sicuramente.

Leggi anche –> Alfonso Sgnorini curiosità: che laurea ha il conduttore del Grande Fratello

Anche Degan sembrava vicino al ritorno in tv, sponda però Grande Fratello Vip, anche se poi non si è più fatto nulla; c’è chi dice che abbia chiesto un cachet folle, mentre lui stesso ha duramente smentito le voci che lo avevano accostato al programma.