Il famoso conduttore televisivo ha una bellissima moglie che lavora come architetto. Ecco chi è la compagna di Gerry Scotti

Simpatico, professionale e coinvolgente, Gerry Scotti è uno dei presentatori televisivi più famosi in Italia. Negli anni ha accumulato molti successi in carriera, conducendo programmi di grande successo. Ma conoscete la sua compagna?

Non si conosce molto della vita privata di Gerry Scotti, nonostante sia una persona aperta a interviste e confronti, si sa poco della sua compagna. Gerry Scotti, infatti, ha una compagna e un figlio ormai grande. Ecco quindi chi è la compagna di Gerry Scotti.

Gabriella, ecco chi è e cosa fa la compagna di Gerry Scotti

Gerry Scotti è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. I suoi programmi di successo come Passaparola e Chi Vuol Essere Miliardario (poi Milionario) lo hanno reso uno dei presentatori più celebri. Ma conoscete la sua compagna Gabriella? Ecco chi è.

La compagna di Gerry Scotti si chiama Gabriella Perino. I due si frequentano dal 2004, anno del divorzio del presentatore con la sua ex moglie, Patrizia Grosso. Da quella precedente relazione, Gerry Scotti aveva avuto un figlio, Edoardo, ora quasi trentenne.

Gerry e Gabriella si conoscevano già dal 2002 per via della stessa scuola frequentata da Edoardo e dalla figlia di Gabriella, Beatrice. Dopo il divorzio di Gerry Scotti, la relazione tra i due è uscita allo scoperto e Gerry stesso ha ammesso le sue responsabilità per il divorzio.

Gabriella Perino è un architetto di 54 anni di Milano. La donna non è conosciuta nel mondo dello spettacolo e cerca sempre di mantenere un profilo basso. Gerry la descrive come una donna molto forte, da cui è nata una forte complicità.