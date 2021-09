Deborah Compagnoni ha un nuovo amore: chi è il compagno della campionessa

La campionessa più forte della storia dello sci italiano ha un nuovo amore, ecco chi è il compagno di Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni ha fatto gioire e sognare milioni di tifosi italiani grazie alle sue grandissime imprese sportive. La campionessa di sci ha lasciato un segno e oggi è alla scoperta di un nuovo amore. Ecco chi è il compagno della campionessa.

La bella Deborah ha scelto di guardare avanti e di cercare ancora l’amore. Dopo i grandi successi sulle piste sciistiche cerca di mettere a segno un ennesimo grande risultato anche nell’amore. Ecco chi è il nuovo compagno di Deborah Compagnoni

Alla scoperta del nuovo amore di Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni è sicuramente un personaggio storico per lo sport e lo sci italiano. A 51 anni è ancora un nome forte nel nostro panorama nazionale. Questo perché, con le sue imprese, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di milioni di tifosi.

Oggi Deborah ha deciso di ritrovare l’amore e ha iniziato una nuova relazione con il suo nuovo compagno. Vi aiutiamo a conoscerlo meglio e a ricostruire quella che è la loro storia d’amore.

Prima di iniziare la sua nuova relazione, Deborah Compagnoni ha chiuso la sua storia con Alessandro Benetton, da cui ha avuto tre figli (Agnese, Tobias e Luce). Il loro matrimonio, secondo Dagospia, è terminato qualche mese fa.

A quanto pare, però, Deborah Compagnoni ha cominciato una nuova relazione. Il fortunato sarebbe un suo collega maestro di sci, conosciuto grazie al lavoro della Compagnoni. Infatti, dopo la prestigiosa carriera agonistica, la bella Deborah ha iniziato a dare lezioni di sci.

Ad oggi non si conosce l’identità del nuovo compagno di Deborah, in quanto la bella ex campionessa ha deciso di tenere un profilo basso. I due sono comunque molto affiatati e sicuramente, prima o poi, usciranno allo scoperto.