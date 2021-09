Luciana Littizzetto si è separata dallo storico compagno Davide Graziano; i motivi della rottura dopo tantissimi anni insieme.

Dal talento artistico poliedrico, la Littizzetto è da diversi anni protagonista sulla Rai insieme a Fabio Fazio, dopo aver partecipato a tantissimi programmi prestigiosi come Zelig, Maurizio Costanzo Show, Le Iene e addirittura il Festival di Sanremo, proprio insieme a Fazio.

Tantissime sono le esperienze cinematografiche e televisive come attrice, così come quelle da doppiatrice; non solo quindi soltanto umorismo e conduzione. In questi ultimi anni, la Littizzetto ha dovuto riorganizzare completamente la sua vita, essendo tornatsa single nel 2018 dopo la rottura col suo storico compagno; ma quali sono i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi dopo così tanto tempo?

Luciana Littizzetto, perché si è lasciata col compagno Davide

Davide e Luciana hanno condiviso la vita per tantissimo tempo, ben 21 anni; la loro storia è iniziata nel ’97 (e finita, appunto, nel 2018) e nonostante non abbia generato figli biologici, ha fatto sì che la coppia adottasse due ragazzi d’origine macedona.

Già dal 2017 cominciavano a vedersi le prime avvisaglie di separazione, con la stessa Littizzetto che parlava di frequenti discussioni e aveva dichiarato come stessero vivendo una situazione complicata.

Tempo dopo, la Littizzetto ha svelato i motivi della rottura, dichiarandosi disillusa e sopresa di scoprire, dopo tanti anni, una mancanza di lealtà e sincerità nei suoi confronti.

“Dopo i 50 anni metti in conto che potresti non innamorarti più, e impari a bastarti da sola“ le parole della conduttrice, piuttosto amare. In una successiva partecipazione a C’è Posta per Te, Luciana (portata in studio per una coppia di innamorati) ha manifestato il desiderio di innamorarsi ancora.

Chissà se ci sia già qualche pretendente alla porta per Luciana, che proprio in questi giorni ha detto addio a Che tempo che fa per tuffarsi in un nuovo progetto, il programma Dinner Club per Prime Video con Carlo Cracco.