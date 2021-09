Sono passati anni ormai dalla rottura definitiva tra Emma e Stefano De Martino e Belen, in realtà, c’entra ben poco.

La storia d’amore tra Emma e Stefano nacque negli studi Mediaset di Amici, il famosissimo talent show condotto da Maria De Filippi da quasi vent’anni. Lui ballerino napoletano, lei cantante pugliese, il loro fu un colpo di fulmine che sfociò in un grandissimo amore, tanto che la loro relazione proseguì per anni anche dopo la fine del programma. Poi, qualcosa improvvisamente cambiò…

Era il 2011 quando, per la prima volta nella storia della trasmissione, la De Filippi decise di organizzare una gara canora tra i cosiddetti Big, ossia tutti i vincitori delle passate edizioni di Amici. All’epoca, Stefano era nel cast dei ballerini professionisti e così la De Filippi lo fece esibire proprio durante la gara dei cantanti.

All’appello però, Maria chiamò anche la sensualissima Belen, la quale aveva spesso dimostrato di essere un’abile ballerina latino americana. Le continue prove, le ore passate nella sala da ballo e le performance sexy dell’argentina, fecero perdere la testa al ballerino napoletano, il quale tradì la storica fidanzata proprio con la Rodriguez.

Ad oggi, passati ormai quasi dieci anni, alcune indiscrezioni confermerebbero che nella rottura tra Emma e Stefano, Belen c’entrasse ben poco.

Emma lascia Stefano, ecco i veri motivi

Tutti i fedeli telespettatori del programma ricordano perfettamente la performance da brividi di Emma subito dopo essere venuta a conoscenza del tradimento del fidanzato. La bravissima cantante sconvolse il pubblico con la cover del brano ‘Bella senz’anima‘, ricevendo gli applausi di tutti i fan seduti in studio.

Accoglienza diversa ricevettero Stefano e Belen, i quali fecero fatica ad esibirsi per i continui fischi ed insulti da parte delle persone presenti. Maria tentò di richiamare il pubblico all’ordine, ma fu un’impresa difficile in quanto l’indiscrezione sul presunto tradimento di De Martino, ai danni di Emma, era già diventato virale.

Oggi, a distanza di dieci anni dalla tragica rottura, Emma ci ha tenuto a ‘scagionare’ la povera Belen, sostenendo che non fosse lei l’artefice della chiusura della storia d’amore con il ballerino. Ciò che veramente ha portato alla rottura, sarebbero state le diverse idee sul futuro della coppia: Emma desiderava sposarsi e avere una famiglia, mentre Stefano non era ancora pronto per tutto questo.

Inoltre, i due spesso discutevano per divergenze caratteriali: entrambi testardi e dal carattere molto forte, nessuno dei due aveva intenzione di cedere durante uno scambio di punti di vista. Insomma, Belen sicuramente ha dato una spinta non indifferente alla rottura definitiva, ma se anche se non ci fosse stata, forse da li a poco Emma e Stefano si sarebbero comunque lasciati.